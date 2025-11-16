Прокуратура: водитель, совершивший смертельное ДТП в Гусевском р-не, был пьян

Совершивший ДТП, в котором погибли два пассажира, находился в состоянии опьянения. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

ДТП взяла на контроль Гусевская городская прокуратура. Следственный орган проводит процессуальную проверку.

Происшествие произошло вечером 15 ноября. 34-летний водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь со стороны посёлка Дубрава в сторону Гусева по автодороге «Гусев-Дубрава-Плавни», на правостороннем закруглении дороги не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения. Двое пассажиров скончались на месте до прибытия скорой помощи.

