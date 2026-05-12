Таможня: авиапассажиры пытались вывезти из Калининградской области 768 шоколадных яиц

Фото: пресс-служба областной таможни
В апреле авиапассажиры хотели вывезти из Калининградской области 768 шоколадных яиц с игрушкой внутри. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

Сотрудники таможенного поста «Аэропорт Калининград» в апреле также обнаружили в чемоданах и сумках граждан 52 кг образцов конфет, мармелада и яблочного сыра, 40 кг новых текстильных изделий, 36 единиц ювелирной продукции из серебра, в том числе с янтарными вставками, 30 каталогов обоев, а также диски из диоксида циркония для изготовления стоматологических коронок, LED-лампы для наращивания ресниц, промышленные контроллеры, мониторы игровых автоматов и оборудование для закачки элегаза.

Всего инспекторы предотвратили 70 случаев вывоза в багаже товаров, не предназначенных для личного пользования, в отношении которых не совершались таможенные операции по подтверждению статуса товаров как товаров ЕАЭС.

«Напоминаем, что в соответствии с ФЗ от 10.01.2006 № 16-ФЗ на территории Калининградской области функционирует Особая экономическая зона. Согласно статье 455 ТК ЕАЭС вывоз товаров для личного пользования с территории ОЭЗ в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС допускается в пределах норм ввоза, установленных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107», — пояснили в пресс-службе.


