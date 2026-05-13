В калининградской БСМП за майские праздники провели 70 экстренных операций

Все новости по теме: Медицина
В калининградской БСМП за майские праздники провели 70 экстренных операций

В Калининградской области подвели итоги работы медучреждений в период майских праздников. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, с 9 по 11 мая в травмпункт Больницы скорой медицинской помощи поступило 327 обращений, еще 366 пациентов обратились в приемное отделение.

Из общего числа пациентов 222 человека были госпитализированы для дальнейшего лечения и наблюдения, также по экстренным показаниям медики выполнили 70 оперативных вмешательств.

В минздраве подчеркнули, что всем обратившимся была своевременно оказана экстренная и неотложная медицинская помощь.

Жителям региона также напомнили о необходимости соблюдать технику безопасности во время отдыха и работы на дачных участках, быть осторожными на дорогах и отказаться от употребления алкоголя.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter