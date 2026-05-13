Суд поддержал изъятие усадьбы Рихтера у «бесхозяйственного собственника»

Правдинский районный суд во вторник, 12 мая, удовлетворил исковое заявление Службы госохраны объектов культурного наследия об изъятии у собственника усадьбы Рихтера (она находится по адресу поселок Шевченко, улица Калининградская, дом 1). В официальном аккаунте Службы сообщили, что после вступления решения суда в законную силу объект будет выкуплен в муниципальную или государственную собственность или продан с публичных торгов.

«Это очередная победа Службы и напоминание нерадивым владельцам памятников об ответственности за несоблюдение законодательства об объектах культурного наследия», — сообщил паблик.

Напомним, что иск был подан еще в начале апреля этого года. Ранее в администрации Правдинского округа «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщили, что Служба начала активную работу по изъятию объекта у собственника.

В начале февраля глава администрации муниципалитета Владимир Устинов в ходе прямого эфира, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Калининграда», сообщил, что у муниципалитета появились рычаги давления на собственника. Глава также напомнил, что ранее была проведена предварительная работа, и против владельца объекта составили два административных протокола за ненадлежащее использование.

В январе инициированная Службой государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области проверка привела к штрафу для собственника усадьбы Рихтера. Суд квалифицировал его действия как «невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия». В итоге постановлением Правдинского районного суда владельцу назначили наказание в виде административного штрафа в 2 000 рублей.