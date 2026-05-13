Двух калининградок обвиняют в мошенничестве при заключении соцконтракта на разведение скота

Двух калининградок уличили в мошенничестве при заключении соцконтракта на разведение крупного рогатого скота. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Предварительно установлено, что в июне 2025 года 30-летняя жительница Калининграда заключила с центром социальной защиты населения договор на осуществление предпринимательской деятельности. После сбора и предоставления необходимой документаций женщина получила государственную помощь в размере 350 тысяч рублей. По условиям контракта средства предназначались для приобретения оберудования и крупного рогатого скота. Однако подозреваемая не исполнила взятые на себя обязательства.

К совершению преступления также причастна и её 40-летняя знакомая. Женщины действовали по предварительному сговору, поделили между собой полученные средства и распорядились ими по своему усмотрению.

Следователь ОМВД возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.