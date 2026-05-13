Приставы: в Гусеве сотрудникам предприятия по разработке карьеров не платили зарплату

В Гусеве предприятие, занимающееся разработкой гравийных и песчаных карьеров, несколько месяцев не выплачивало зарплату своим сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Работники уволились, но снова не получили расчета. Суд встал на их сторону и постановил взыскать с работодателя задолженность по заработной плате, а также компенсации за её несвоевременную выплату и морального вреда.

Шесть исполнительных документов на сумму 307 тысяч рублей направили в отделение судебных приставов Гусевского района. В рамках четырех исполнительных производств сумма задолженности поступила на депозитный счет отделения сразу после получения организацией-должником требования — в пятидневный срок, отведенный для добровольного погашения долга. Оставшиеся денежные средства взыскали принудительно после ареста счетов. Кроме того, организации пришлось оплатить исполнительский сбор 40 тысяч рублей по двум исполнительным производствам.

Деньги направили взыскателям для восстановления их прав. Сумма исполнительского сбора пополнит бюджет государства.