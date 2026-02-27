В Калининграде нашли водителя, скрывшегося с места ДТП на Маркса

В Калининграде нашли водителя, скрывшегося с места ДТП после наезда на двух подростков. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

«Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД в ходе розыскных мероприятий был установлен 55-летний водитель, который 25.02.2026 года в 10:05 в г. Калининграде на ул. Карла Маркса в районе д. 50, управляя автомобилем „Сеат“, при совершении манёвра поворот налево допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, водитель скрылся с места ДТП. Пешеходы (13 и 14 лет) получили телесные повреждения и обратились в медицинское учреждение.

В отношении водителя были составлены административные материалы по ст. 12.18, ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. По факту ДТП проводится административное расследование.