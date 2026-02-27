В Калининграде нашли водителя, скрывшегося с места ДТП на Маркса

В Калининграде нашли водителя, скрывшегося с места ДТП на Маркса
Фото: ГАИ Калининградской области
Все новости по теме: ДТП

В Калининграде нашли водителя, скрывшегося с места ДТП после наезда на двух подростков. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

«Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД в ходе розыскных мероприятий был установлен 55-летний водитель, который 25.02.2026 года в 10:05 в г. Калининграде на ул. Карла Маркса в районе д. 50, управляя автомобилем „Сеат“, при совершении манёвра поворот налево допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, водитель скрылся с места ДТП. Пешеходы (13 и 14 лет) получили телесные повреждения и обратились в медицинское учреждение.

В отношении водителя были составлены административные материалы по ст. 12.18, ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. По факту ДТП проводится административное расследование.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter