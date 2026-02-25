В Калининграде водитель скрылся с места ДТП после наезда на двух подростков

Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
В Калининграде утром 25 февраля на пешеходном переходе на ул. Карла Маркса под колёсами автомобиля пострадали два подростка. Водитель транспортного средства с места ДТП скрылся, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 10:05 в районе дома № 50. «Неустановленный водитель неустановленного автомобиля при повороте налево на нерегулируемом перекрестке допустил наезд на двух 14-летних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП оба несовершеннолетних пешехода получили телесные повреждения», — говорится в сообщении ведомства.

Подростков доставили в медицинское учреждение. По факту дорожного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция просит очевидцев или граждан, располагающих информацией о случившемся, сообщить её в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Калининградской области по телефонам: 552-510 (дежурная часть) и 552-526 (отделение розыска).

