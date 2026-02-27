УМВД: калининградец прикуривал сигарету от Вечного огня и грел ноги у пламени

В Калининграде полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в надругательстве над местом захоронения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

25 февраля камеры видеонаблюдения АПК «Безопасный город» зафиксировали, как мужчина пытался прикурить сигарету в чаше Вечного огня на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде, после чего грел ноги у пламени. Злоумышленником оказался 48-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По горячим следам мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ.