УМВД: калининградец прикуривал сигарету от Вечного огня и грел ноги у пламени

УМВД: калининградец прикуривал сигарету от Вечного огня и грел ноги у пламени

В Калининграде полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в надругательстве над местом захоронения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

25 февраля камеры видеонаблюдения АПК «Безопасный город» зафиксировали, как мужчина пытался прикурить сигарету в чаше Вечного огня на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде, после чего грел ноги у пламени. Злоумышленником оказался 48-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По горячим следам мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ.

Напомним, 19 февраля в Калининграде был вынесен приговор 25-летнему местному жителю и его 20-летней знакомой, которые в состоянии алкогольного опьянения на территории мемориального ансамбля «1200 воинам-гвардейцам» пытались прикурить сигарету в чаше Вечного огня и украли корзину с цветами, возложенную к мемориалу. Подсудимым назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. 

