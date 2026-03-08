Под Зеленоградском в тройном ДТП пострадали младенец и трехлетний ребенок (фото)

В поселке Сосновка Зеленоградского округа произошло столкновение трех автомобилей, из-за чего травмы получили два малолетних ребенка. Как сообщает пресс-службе УГИБДД по Калининградской области, ДТП произошло 8 марта в районе 12:15 на улице Магистральной.

«Водитель автомобиля „Джип“ допустил столкновение с автомобилем „Мазда“, водитель автомобиля „Мазда“ допустила столкновение с автомобилем „Хонда“, — уточняют в ведомстве. — Предварительно, в результате ДТП два малолетних пассажира (3,5 года и 10 месяцев) автомобиля „Джип“ получили телесные повреждения, направлены в медицинское учреждение».

Отмечается, что в момент столкновения дети находились в детских удерживающих устройствах. Сейчас прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают обстоятельства произошедшего.