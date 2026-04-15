УМВД: в Калининграде пресекли 34 мошеннические операции на сумму 15 млн рублей

В Калининградской области за первые три месяца 2026 года сотрудники полиции пресекли 34 попытки мошеннических действий. Общая сумма спасенных денежных средств составила свыше 15 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем канале в MAX.

«Благодаря оперативной работе, взаимодействию с банковским сектором, риэлтерскими организациями и применению современных методов анализа, полицейским удалось своевременно выявить мошеннические схемы, установить причастных лиц и предотвратить причинение материального ущерба гражданам», — добавили в пресс-службе.

Особое внимание в Калининградской области уделяется профилактике подобных преступлений. Как утверждает пресс-служба, полицейские на постоянной основе проводят профилактические беседы с населением, рабочие встречи в трудовых коллективах и учебных заведениях.

В ведомстве также напомнили, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят сообщать по телефону коды из СМС, реквизиты банковских карт или переводить деньги на «безопасные счета». Жителям области порекомендовали не отвечать на звонки и сообщения с неизвестных номеров, не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать приложения по просьбе незнакомцев.

Помимо этого, необходимо проверять любую информацию о «блокировке счетов» или «подозрительных операциях», самостоятельно связавшись с банком по официальному номеру. При малейших подозрениях следует незамедлительно обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области число жертв дистанционных мошенников, согласно статистике, сократилось. Если за первые десять месяцев 2024 года в региональное УМВД обратилось 2179 граждан, то за аналогичный период 2025-го число потерпевших составило 1688 человек.

При этом 13 апреля стало известно, что за прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 13 жителей области. Общий ущерб превысил 17,2 млн рублей.


