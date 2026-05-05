МЧС: в Гусеве из окна второго этажа выпал ребенок

В Гусеве во вторник вечером пострадал ребенок, который выпал из окна. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Сегодня вечером на улице Победы несовершеннолетний мальчик выпал из окна второго этажа. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован бригадой скорой помощи», — говорится в сообщении. Возраст пострадавшего ребенка не уточняется.

В МЧС призывают не оставлять детей без присмотра, установить на окна блокираторы и не позволять ребенку играть на подоконнике.