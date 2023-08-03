Норвегия пополнила список недружественных РФ стран

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Российское правительство включило Норвегию в перечень недружественных государств. Об этом сообщается на сайте кабмина в четверг, 3 августа.

В этот список входят страны, совершающие «недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», говорится в сообщении правительства. Предельное количество лиц, находящихся на территории РФ, с которыми дипмиссия может заключать трудовые договоры, теперь составляет 27 человек.

В мае 2021 года список открыли США и Чехия. В июле 2022 его дополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Утверждённый правительством перечень не окончателен и «может быть дополнен с учётом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом», отмечается в сообщении.


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