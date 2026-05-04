Эксперты подсчитали, через сколько лет жители региона будут получать 200 тыс. рублей

С учётом покупательской способности в регионе половина населения Калининградской области, по прогнозам экспертов, будет получать зарплату 200 тысяч рублей через 9,3 года. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Предполагается, что четверть населения региона будет зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц через 6,8 года, 75% жителей указанная зарплата ждёт, предположительно, через 11,8 года. В рейтинге российских регионов по динамике зарплат Калининградская область заняла 55-е место из 85.

По мнению авторов исследования, первыми регионами России, где зарплата половины работников превысит отметку в 200 тысяч рублей, станут Ямало-Ненецкий и Чукотский автономный округа, а также Татарстан, больше всего времени на достижение указанной отметки потребуется Ингушетии и Чечне.

Согласно открытым опросам, сумма в 200 тысяч рублей стала для многих работающих россиян психологическим маркером «достойного заработка», к которому они стремятся.

Исследование подготовлено по данным официальной статистики. Производилась оценка достижения медианной зарплаты 200 тыс. рублей в субъектах РФ относительно начала 2026 года. Оценка динамики зарплат производилась по паритету покупательной способности (с учётом разницы цен в регионах) при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет. Также в качестве индикативных показателей представлены оценки временных рамок достижения зарплаты уровня 200 тыс. рублей у 25% и 75% работников региона. В расчётах учитывались выплаты НДФЛ.

Участие в исследовании в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.