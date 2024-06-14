«Справедливая Россия» определилась со своим кандидатом на выборах губернатора

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выдвинула на пост губернатора Калининградской области депутата Заксобрания Юрия Шитикова. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной избирательной комиссии в пятницу, 14 июня.

Кандидатуру парламентария утвердили на конференции регионального отделения партии. Он уже участвовал в губернаторском голосовании в 2022 году, где получил 12 тыс. 089 голосов: его поддержали 3,74% от всех избирателей. В прошлом Шитиков работал министром экологии региона.

В мае он заявлял «Новому Калининграду», что «скорее всего» пойдёт на выборы кандидатом. По его мнению, федеральный центр должен поддерживать все сферы общества в Калининградской области. В особенности парламентарий выделял положение бизнеса в регионе.

«Однозначно назрел вопрос о региональных доплатах к заработной плате и пенсиям, для того чтобы компенсировать несколько более ускоренный рост цен в нашем регионе. <...> Когда [местные] бизнес и производители вынуждены при отгрузке товаров на территорию „большой“ России проходить таможенные процедуры, доказывать происхождение товаров и прочее, что связано с громадными затратами времени и денег, — очевидно, нужно убрать эти таможенные ограничения. Третье: необходимо исключить распространение на территорию нашего региона всех нововведений и ограничений, которые ухудшают положение бизнеса в Калининградской области и его жителей. Это я говорю о тех же таможенных ограничениях, которые вводятся в рамках ЕАЭС», — говорил Шитиков.