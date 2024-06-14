«Справедливая Россия» определилась со своим кандидатом на выборах губернатора

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выдвинула на пост губернатора Калининградской области депутата Заксобрания Юрия Шитикова. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной избирательной комиссии в пятницу, 14 июня.
Кандидатуру парламентария утвердили на конференции регионального отделения партии. Он уже участвовал в губернаторском голосовании в 2022 году, где получил 12 тыс. 089 голосов: его поддержали 3,74% от всех избирателей. В прошлом Шитиков работал министром экологии региона.
В мае он заявлял «Новому Калининграду», что «скорее всего» пойдёт на выборы кандидатом. По его мнению, федеральный центр должен поддерживать все сферы общества в Калининградской области. В особенности парламентарий выделял положение бизнеса в регионе.
«Однозначно назрел вопрос о региональных доплатах к заработной плате и пенсиям, для того чтобы компенсировать несколько более ускоренный рост цен в нашем регионе. <...> Когда [местные] бизнес и производители вынуждены при отгрузке товаров на территорию „большой“ России проходить таможенные процедуры, доказывать происхождение товаров и прочее, что связано с громадными затратами времени и денег, — очевидно, нужно убрать эти таможенные ограничения. Третье: необходимо исключить распространение на территорию нашего региона всех нововведений и ограничений, которые ухудшают положение бизнеса в Калининградской области и его жителей. Это я говорю о тех же таможенных ограничениях, которые вводятся в рамках ЕАЭС», — говорил Шитиков.Депутаты Заксобрания региона приняли решение о назначении досрочных выборов губернатора на 8 сентября на внеочередном заседании 30 мая. Уже известно о кандидатах от трёх парламентских партий: ЛДПР выставила Евгения Мишина, КПРФ — Максима Буланова, а от «Единой России» пойдёт и.о. главы области Алексей Беспрозванных. Облизбирком сообщал, что выдвигать кандидатов на губернаторскую кампанию могут 25 партий. «Яблоко» выдвинуло на выборы юриста-правозащитника Романа Морозова. Для регистрации кандидатом ему необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр: собрать подписи муниципальных депутатов в 17 округах Калининградской области. Накануне «Новые люди» заявили о своём намерении пропустить губернаторскую кампанию 2024 года и сосредоточиться на выборах в муниципалитетах.