Власти США отменили санкции против белорусской компании «Белавиа»

Санкции США, введенные американскими властями в отношении авиакомпании «Белавиа» в августе 2023 года, отменены. Об этом заявил представитель президента США Джон Коул на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информагентство «БелТА».

«Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с „Белавиа“. Это официально. Это решение было принято президентом, который сказал: „Сделайте это немедленно“. В отношении „Белавиа“. Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. И Госдепартамент, и министерство торговли, и министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято», — подчеркнул Коул.

В то же время «Белавиа» с декабря 2021 года продолжает оставаться под санкциями Евросоюза как одна из организаций, которые, по мнению Брюсселя, способствовали возникновению миграционного кризиса на границах Белоруссии с ЕС, а также тех, кто поддерживает режим Александра Лукашенко. Самолетам «Белавиа» запрещено летать над странами ЕС.

