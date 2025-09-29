На Балтфлоте провели учение по отражению атак безэкипажных катеров противника

На полигонах Балтийского моря прошло учение по отражению атак БЭК условного противника на корабли Балтийского флота во время стоянки на незащищенном рейде. Об этом сообщила пресс-служба БФ.

«По замыслу учения, от средств наблюдения боевых расчетов в районе стоянки на незащищенном рейде были получены сигналы об обнаружении нескольких малоразмерных целей, движущихся в направлении сил флота. Экипажи кораблей отработали алгоритм действий по выявлению и распределению целей для их поражения в условиях массированной атаки безэкипажных катеров. Личный состав успешно поразил цели на максимально дальней дистанции. Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения, холостыми боеприпасами». — уточнили на Балтфлоте.

Всего к учению было привлечено около 10 экипажей надводных кораблей Балтийского флота в составе корветов, малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей.

Отметим, что при атаке ВСУ на Новороссийск 24 сентября, в результате которой погибли и пострадали мирные жители, помимо беспилотников, противник также задействовал безэкипажные катера.