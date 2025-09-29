На Балтфлоте провели учение по отражению атак безэкипажных катеров противника

На Балтфлоте провели учение по отражению атак безэкипажных катеров противника
Фото пресс-службы Балтфлота
На полигонах Балтийского моря прошло учение по отражению атак БЭК условного противника на корабли Балтийского флота во время стоянки на незащищенном рейде. Об этом сообщила пресс-служба БФ.

«По замыслу учения, от средств наблюдения боевых расчетов в районе стоянки на незащищенном рейде были получены сигналы об обнаружении нескольких малоразмерных целей, движущихся в направлении сил флота. Экипажи кораблей отработали алгоритм действий по выявлению и распределению целей для их поражения в условиях массированной атаки безэкипажных катеров. Личный состав успешно поразил цели на максимально дальней дистанции. Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения, холостыми боеприпасами». — уточнили на Балтфлоте.

Всего к учению было привлечено около 10 экипажей надводных кораблей Балтийского флота в составе корветов, малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей.

Отметим, что при атаке ВСУ на Новороссийск 24 сентября, в результате которой погибли и пострадали мирные жители, помимо беспилотников, противник также задействовал безэкипажные катера.

