МИД РФ предупредил о новой системе пересечения внешних границ Евросоюза

С 12 октября 2025 г. вступает в силу новая биометрическая система пересечения внешних границ ЕС — EES (Entry/Exit System). Как сообщает телеграм-канал МИД, индивидуальные данные будут собираться у граждан третьих стран (в том числе России) при въезде и выезде через внешние границы Шенгенской зоны.



Новые правила предполагают обязательную биометрическую регистрацию на внешней границе Шенгена — как при въезде, так и при выезде. У граждан будут собираться фотография и отпечатки пальцев. Система будет вводиться постепенно, и к 10 апреля 2026 г. должна быть полностью действующей во всех пунктах.

МИД рекомендует учитывать эти изменения при планировании поездок: приезжать на границу заранее и быть готовыми к дополнительным процедурам проверки.