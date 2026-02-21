«Калининград-ГорТранс» предлагает горожанам поучаствовать в фотоконкурсе

В Калининграде решили провести конкурс «Времена года от ГорТранса» (6+). Информация об этом размещена в телеграм-канале транспортного предприятия.

«Зима — это не только испытание на прочность для техники и дорог. Это ещё и особенная красота: первый снег на крыше автобуса, утренний иней на стёклах, огоньки фар в вечерних сумерках, уютный свет в салоне среди белоснежного пейзажа за окном... Красоту нужно уметь видеть даже там, где другие видят лишь трудности. <...> Поэтому мы и запускаем конкурс „Времена года от ГорТранса“!» — говорится в сообщении.

Калининградцам предлагают присылать фотографии с транспортом предприятия «таким, каким вы видите его в разные времена года». Итоги обещают подвести в конце декабря 2026-го.