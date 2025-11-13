Генштаб Польши предлагает ввести в стране всеобщую воинскую повинность

Польше необходимо вернуть всеобщую воинскую повинность, от которой страна отказалась в 2010 году, перейдя на добровольную контрактную службу. Об этом, как пишет РБК, в интервью Radio Zet заявил командующий отделом военного обучения Генштаба бригадный генерал Рафал Мерник.

«Это еще один шаг к увеличению ресурсов и усилению возможностей резервистов и подготовке общества к кризисным ситуациям», — сказал он, подчеркнув, что Польше рано или поздно придется столкнуться с таким решением, «учитывая демографические проблемы и то, что нас ждет в будущем».

«Оставим это политикам. Мы как солдаты готовы давать рекомендации», — уточнил генерал.

Как напоминает информагентство, в марте премьер Дональд Туск сообщил, что правительство работает над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше на случай войны. В конце ноября в Польше в пилотном режиме запустят всеобщую военную подготовку, принять участие в которой смогут все желающие.