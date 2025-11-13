Генштаб Польши предлагает ввести в стране всеобщую воинскую повинность

Все новости по теме: Польша
Генштаб Польши предлагает ввести в стране всеобщую воинскую повинность

Польше необходимо вернуть всеобщую воинскую повинность, от которой страна отказалась в 2010 году, перейдя на добровольную контрактную службу. Об этом, как пишет РБК, в интервью Radio Zet заявил командующий отделом военного обучения Генштаба бригадный генерал Рафал Мерник.

«Это еще один шаг к увеличению ресурсов и усилению возможностей резервистов и подготовке общества к кризисным ситуациям», — сказал он, подчеркнув, что Польше рано или поздно придется столкнуться с таким решением, «учитывая демографические проблемы и то, что нас ждет в будущем».

«Оставим это политикам. Мы как солдаты готовы давать рекомендации», — уточнил генерал.

Как напоминает информагентство, в марте премьер Дональд Туск сообщил, что правительство работает над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше на случай войны. В конце ноября в Польше в пилотном режиме запустят всеобщую военную подготовку, принять участие в которой смогут все желающие.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter