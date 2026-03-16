Премьер-министр Польши заявил о «реальности» выхода страны из ЕС

Выход Польши из Евросоюза представляет «реальную угрозу», так как за него выступает президент Кароль Навроцкий и ряд представленных в парламенте партий. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, передает «Интерфакс».

«Polexit сегодня представляет собой реальную угрозу! Обе конфедерации (ультраправое объединение „Конфедерация“ и партия „Конфедерация польской короны“. — прим. „Нового Калининграда“) и большинство членов партии „Право и справедливость“ (PiS) хотят этого. Навроцкий — их покровитель, — написал глава польского правительства в соцсети X. — Для Польши это будет катастрофой. Я сделаю все, чтобы остановить их».

Кроме того, по утверждению Туска, американские консерваторы из движения MAGA, венгерский премьер Виктор Орбан и Россия якобы хотят «разрушить Евросоюз», сообщает ТАСС.

Ведущие политики правящей коалиции в Польше обрушились с критикой на Навроцкого и весь правый лагерь после того, как польский лидер наложил вето на закон об участии Варшавы в программе милитаризации ЕС SAFE.