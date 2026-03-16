Премьер-министр Польши заявил о «реальности» выхода страны из ЕС

Все новости по теме: Польша
Выход Польши из Евросоюза представляет «реальную угрозу», так как за него выступает президент Кароль Навроцкий и ряд представленных в парламенте партий. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, передает «Интерфакс».

«Polexit сегодня представляет собой реальную угрозу! Обе конфедерации (ультраправое объединение „Конфедерация“ и партия „Конфедерация польской короны“. — прим. „Нового Калининграда“) и большинство членов партии „Право и справедливость“ (PiS) хотят этого. Навроцкий — их покровитель, — написал глава польского правительства в соцсети X. — Для Польши это будет катастрофой. Я сделаю все, чтобы остановить их».

Кроме того, по утверждению Туска, американские консерваторы из движения MAGA, венгерский премьер Виктор Орбан и Россия якобы хотят «разрушить Евросоюз», сообщает ТАСС.

Ведущие политики правящей коалиции в Польше обрушились с критикой на Навроцкого и весь правый лагерь после того, как польский лидер наложил вето на закон об участии Варшавы в программе милитаризации ЕС SAFE.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter