В Янтарном наградили почётными грамотами осуждённых депутатов-дебоширов

Окружной Совет Янтарного на апрельском заседании наградил почётными грамотами депутатов Павла Малыхина и Василия Рогатко, которые ранее были осуждены за причинение повреждений местной жительнице. Это следует из сообщения на странице «ВКонтакте» местного Совета депутатов. На этом же заседании депутаты сложили полномочия по собственному желанию.

На пост в сообществе окружного Совета «ВКонтакте» обратил внимание один из читателей «Нового Калининграда». Он также заметил, что в местной газете «Наш Янтарный» были размещены решения Совета о сложении Малыхиным и Рогатко депутатских полномочий по собственному желанию. При этом ни на сайте органа власти, ни в сообщении Совета в ВК об этом ничего не говорится. «В повестку дня был включен ряд важных вопросов, касающихся жизни муниципалитета», — отмечается в сообществе. Среди ключевых итогов заседания перечисляются утверждение отчета об исполнении бюджета, утверждение структуры администрации, «другие важнейшие вопросы».

«Также в ходе заседания благодарностями и почетными грамотами отметили работу депутатов и сотрудников аппарата окружного Совета депутатов», — говорится в посте. Сообщение проиллюстрировано фотографией, на которой Малыхин и Рогатко стоят с почетными грамотами окружного Совета.

В газете «Наш Янтарный» за 30 апреля опубликованы решения №№ 24 и 25, в соответствии с которыми оба депутата слагают полномочия по собственному жеданию.





Напомним, в декабре 2025 года Светлогорский суд назначил Павлу Малыхину и Василию Рогатко исправительные работы за избиение местной жительницы возле ресторана «Янтарная легенда», который принадлежит одному из дебоширов. Супруга Малыхина была приговорена к ограничению свободы на четыре месяца.

Суд установил, что ночью 23 марта 2025 года в Янтарном мужчины избили местную жительницу, нанеся ей множественные удары руками и ногами, а супруга одного из них — сумкой. Причиной такого поведения послужило противоправное поведение потерпевшей. После задержания было приостановлено членство депутатов в «Единой России».

В феврале 2026 года стало известно, что Павел Малыхин вновь предстанет перед судом — на сей раз по обвинению в незаконном обороте янтаря в крупном размере (ч. 2 ст. 191 УК РФ). По версии следствия, с января 2020 по март 2021 года обвиняемый приобрел незаконно добытый в акватории Балтийского моря янтарь. Солнечный камень общей стоимостью свыше 3,5 млн рублей народный избранник использовал для внешней и внутренней отделки своего ресторана в Янтарном.