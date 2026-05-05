В Калининграде хотят принять закон «О патриотическом и духовно-нравственном воспитании»

Прокурор Калининградской области Максим Попов и глава Заксобрания Андрей Кропоткин выступили инициаторами закона «О патриотическом и духовно-нравственном воспитании граждан в Калининградской области». Проект опубликован на сайте Заксобрания, рассмотреть его планируется на заседании комитета по социальной политике 6 мая.

Законопроект, как говорится в пояснительной записке, «разработан в целях развития и совершенствования системы патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан в Калининградской области, формирования чувства любви к семье, своему Отечеству, гордости за свою страну, мировоззрения на основе традиционных ценностей, уважения к культурному и историческому прошлому страны, обеспечения преемственности поколений, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России и Калининградской области».

«Исторически сложившееся эксклавное положение Калининградской области является особенной характеристикой нашего региона. Патриотическое воспитание в Калининградской области должно учитывать эти особенности с целью формирования российской идентичности у жителей Калининградской области, особенно среди подрастающего поколения», — отмечается в пояснительной записке.

Принятие данного закона, как полагают его авторы, «обеспечит целенаправленное формирование у граждан активной гражданской позиции; будет способствовать включению граждан в решение общегосударственных задач, сохранению исторической памяти и противодействию искажения исторических фактов, укреплению авторитета института семьи и традиционных ценностей».