Тарифы, пособия, пошлины и цены на алкоголь: нововведения января

Шампанское выпито, салаты доедены, одинокая отбивная из холодильника тоже куда-то исчезла. До конца каникул ещё несколько дней, но уже самое время просыпаться и привыкать к жизни в новом 2020 году. «Новый Калининград» публикует традиционный перечень нововведений, чтобы помочь вам шагнуть в наступивший год.



Пенсии и МРОТ

С января на 6,6% выросли страховые пенсии. Средний размер выплат в Калининградской области вырос с 14 300 рублей до 15 240 рублей. Индексация касается только неработающих пенсионеров. Если же человек, получающий пенсию, уволится, то выплаты проиндексируют через три месяца после ухода с работы, но доплату будут начислять с 1 числа месяца, следующего за увольнением.

В Калининградской области пенсионеры начнут получать социальную доплату к пенсиям. Связано это с тем, что в регионе размер прожиточного минимума в области больше, чем по стране. В 2020 году прожиточный минимум пенсионера в регионе составит 9658 рублей. По стране этот показатель ниже — 9 311 рублей.

Также с 1 января в России на 850 рублей повышен МРОТ. Теперь минимальный размер оплаты труда составляет 12 тыс. 300 рублей.

Пособия и материнский капитал

Вырос максимальный размер пособия по беременности и родам до 322 190,40 рубля. Также вырос размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. В Калининграде он в среднем составит 17 тысяч рублей.

А в Калининградской области с января 2020 года вводятся дополнительные выплаты для студентов и выпускников, родивших в течение 3 лет с момент выпуска. Им обещают выдавать по 300 тыс. рублей дополнительно. Таким образом власти хотят «стимулировать раннюю рождаемость» в регионе.

Кроме того, на 3% в России вырос размер материнского капитала — до 466 617 рублей. В 2019 году сумма материнского семейного капитала составляла 453 026 рублей. Индексация не проводилась уже несколько лет.

Тарифы и ЖКХ

К сожалению, растут не только размеры пособий и пенсий, но и тарифы и цены. Так, в Калининградской области выросла стоимость проезда в пригородных проездах. Поездка на расстояние до 10 км включительно подорожала на рубль (до 23 рублей), каждый последующий километр в обычном поезде будет стоить дороже на 2 копейки (1 рубля 77 копеек), в «Ласточке» — на 5 копеек (2 рублей 15 копеек).

Тарифы на услуги ЖКХ тоже растут. Основная волна, как обычно, ожидается с июле, но есть и январские изменения. Например, повысился взнос на капитальный ремонт. Вместо нынешних 5,9 рубля за квадратный метр жители региона будут платить 6,9 рубля. Об остальных тарифах можно узнать в специальном обзоре.

Цены на алкоголь

В первый день наступившего года выросли цены на коньяк, бренди и водку в России. Минимальная розничная цена 0,5 литра водки выросла на 7% до 230 рублей, коньяка — на 11,6% до 433 рублей, бренди — на 2,6% до 315 рублей.

Закупочная цена водки у производителя повысилась на 6,6%, до 193 руб., а на коньяк и бренди — до 342 руб. (на 4%) и до 249 руб. (на 4,2%) за полулитровую бутылку.

В Польше тоже подорожал алкоголь, а заодно и сигареты (в том числе электронные). Ставки акциза выросли на 10%. В результате пачка сигарет подорожала примерно на 1 злотый (0,25 евро), а 0,5 литра водки — на 1 злотый и 40 грошей (0,4 евро).

Также с 1 января в России уравниваются акцизы на вино и вводятся новые акцизы на виноград и виноматериалы. А производители, использующие отечественные виноград, имеют право на налоговый вычет. В 2020 году ставка акциза на вина (кроме игристых и ликерных) составит 31 рубль за 1 литр, на игристые вина — 40 рублей за литр. Ставка акциза на виноград установлена на уровне 30 рублей за 1 тонну, на виноматериалы — 31 рубля за литр.





Реклама в Калининграде

В 1,5-2 раза выросла базовая ставка за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городских объектах Калининграда. Для рекламных конструкций площадью 18 квадратных метров и более устанавливается ставка в размере 30 рублей за квадратный метр в месяц (ранее — 15 рублей). Для конструкций площадью менее 18 квадратных метров — 85 рублей за квадратный метр в месяц (ранее — 55 рублей).

До этого базовая ставка не менялась 5 лет, теперь её планируют пересматривать ежегодно с учётом инфляции.

Беспошлинный ввоз

Не всё растёт, кое-что и снижается. Например, таможня снизила порог беспошлинной пересылки из-за границы с 500 до 200 евро. А вот вес остаётся прежним — 31 кг. При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро и (или) весом более 31 кг в части превышения необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг.

Электронная трудовая

Вступил в силу закон об электронной трудовой книжке. Теперь работник может запрашивать сведения о трудовой деятельности в том числе в электронной форме. Сделать это можно у работодателя, в МФЦ, ПФР или на портале Госуслуг. 2020 год — переходный для электронных трудовых, а у работников есть время до конца года, чтобы определиться, в каком форме они хотят вести трудовую книжку. С 2021 года при первичном приёме на работу будет оформляться только электронная версия документа.

Получение прав и регистрация автомобилей

Частично вступило в силу постановление о новой системе сдачи экзамена на водительское удостоверение. Речь идёт о снятии запрета на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч. Также вводится новый возрастной ценз для обучающихся: получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет с 20 лет, а вот учиться управлять грузовиком или легковым автомобилем можно будет с 16 лет.

Изменились правила регистрации автомобилей. Теперь дилеры смогут ставить на учёт машины прямо в автосалоне, то есть покупатель будет избавлен от необходимости обращаться в ГИБДД. Код региона в номере будет привязан к субъекту регистрации владельца автомобиля. Машину собственника, чей возраст не достиг 16 лет, будут оформлять на одного из родителей, опекуна или попечителя. По достижении указанного возраста владелец сможет перерегистрировать транспортное средство.

Налог с продажи квартир и защита покупателей

Власти вернули старый срок владения квартирой для продажи её без уплаты НДФЛ. До 2016 года этот срок составлял три года, потом его увеличили до пяти лет, а с 2020 года снова снизили до трёх лет.

Вступил в силу закон о защите добросовестных приобретателей жилья. То есть теперь человек, купивший квартиру по всем правилам, имеет право на компенсацию, если сделка внезапно окажется нечистой, и законный владелец потребует недвижимость обратно.

Ещё год без сыра и хамона

Россия продлила продуктовое эмбарго ещё на год — до 31 декабря 2020 года. В этом году контрсанкциям исполняется 6 лет. Ввозить для продажи в страну из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии запрещено некоторые виды птицы, мяса, молочной продукции, рыбы, а также орехи, фрукты и другую сельхозпродукцию.

Перекрытие проспекта Калинина

С 8 января временно закрывается сквозное движение по проспекту Калинина в Калининграде в связи с начало очередного этапа ремонта ул. Киевской. Движение закрывается от дома № 1 до ул. Киевской. Автобусы 1, 3, 12, 25, 44, 64 пойдут по Багратиона, Октябрьской, пр. Калинина, Дзержинского и далее по привычной схеме. Обратно объезд по Дзержинского и Багратиона. Маршрут № 30 — по Багратиона, Октябрьской, Калинина, Дзержинского, Муромской и далее как обычно. Обратно также — по Дзержинского и Багратиона.

Автобус 21 — с 9 Апреля свернёт на Моспроспект, затем через Остров выедет на Багратиона и Ленинский, далее по маршруту. Обратно по тем же улицам.