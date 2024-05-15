«Позади свет, ангелы-хранители»: о чем мечтает Диана, выжившая в смертельном ДТП

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15 мая Московский районный суд Калининграда признал виновным в смертельном ДТП у «Атлантики» 53-летнего водителя, который в январе сбил двух девочек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Одна из девочек — Анастасия — скончалась в реанимации БСМП. Вторая — Диана — выкарабкалась с того света и в инвалидной коляске приехала на одно из судебных заседаний. История получила большой резонанс, пострадавшим семьям, жизнь которых неотвратимо изменилась, помогала, наверное, вся область. «Новый Калининград» узнал, как чувствует себя выжившая девочка и о чем мечтает.

Водителю вынесли приговор в среду — суд назначал ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима и выплатой по 3 миллиона рублей каждой пострадавшей семье. Услышать лично обвинительный приговор мама погибшей Насти и пострадавшей Дианы не смогли. Выжившая девочка снова находится на реабилитации в Детской областной больнице, ее мама получила неутешительный вердикт врачей — они утверждают, что школьница навсегда будет прикована к инвалидной коляске.



Трагедия произошла вечером 24 января. Настя осталась на ночевку у своей подруги. Диана как раз вернулась с репетиции спектакля — она училась в театральном классе престижного лицея, выступала на сцене, пела в детской студии Музыкального театра. Перед Новым годом даже ездила выступать в Москву на ВДНХ.

Девочки решили сходить за шаурмой, ларек был неподалеку — нужно было всего лишь выйти из квартиры и перейти дорогу. В то же время 53-летний водитель «Ауди 80» ехал домой после смены в такси. Шел сильный дождь, светофор на пешеходном переходе у «Атлантики» не работал, на дороге была плохая видимость. Мужчина двигался по третьей полосе на скорости 64 км/ч, как вдруг, по его словам, «неожиданно» возникли на дороге Настя и Диана.

Момент аварии зафиксировали камеры «Безопасного города». На видео машина несется на скорости к переходу и сбивает девочек, которые идут спокойным шагом по переходу на мигающий сигнал светофора и разговаривают между собой.

С тяжелыми травмами обе пострадавшие были госпитализированы. Спустя неделю Анастасия скончалась в реанимации БСМП, не приходя в сознание (жители Калининграда простились с девочкой 16 февраля). Диана выжила, хотя сначала медики давали неутешительные прогнозы. Жители Калининграда организовали флешмоб в поддержку девочки #ДианаЖИВИ. Школьница в итоге пришла в себя и даже вернулась в сознание, несмотря на тяжелейшие травмы и пессимистичные прогнозы.

Про смерть подруги ей не рассказывали до суда, который девочка вместе с мамой посетила в конце апреля, спустя три месяца после трагедии. В суд она приехала на инвалидной коляске и под действием обезболивающих лекарств.



«Честно, после того как узнала, что Настя скончалась, к сожалению... Ненависть [к водителю] ужасная», — рассказала школьница корреспонденту «Нового Калининграда». Все заседание Диана спокойно смотрела на водителя. Мужчина с медицинской маской на лице молчал.

У водителя тоже есть дочь. На заседании суда он заявил, что «появилась вторая» — Диана, обещал помогать ей «чем сможет» «до самой своей смерти». Но этим словам не поверила ни Диана, ни ее мама. Единственный справедливый приговор, по мнению обеих семей, — 10 лет лишения свободы и выплата по 3 миллиона каждой семье.

«Из-за него я такая. А мне же надо выступать на сцене. Придется гримировать все эти шрамы», — сказала Диана.

Несмотря на тяжелое состояние и смерть подруги, Диана нашла в себе силы сохранять спокойствие, строить планы, улыбаться и мечтать. Девочка твердо решила, что встанет на ноги, вернется в школу и выступит на сцене со своими кумирами. Незадолго до трагедии Диана начала ходить на театральные курсы: «Мы вот сейчас в театре пойдем на премьеру нашего любимого Дудницкого (артист Музыкального театра, лауреат многочисленных наград — прим. „Нового Калининграда“). Обязательно у Дианочки планы выступить с Александром Дудницким на одной сцене и петь обязательно», — рассказала мамы девочки Екатерина.





Фото: Калининградский областной музыкальный театр



«Я выбрала хорошего кумира, потому что, например, другие — не факт, что они бы [приехали]... А он приехал, подарил игрушку, поговорил со мной», — с улыбкой поделилась Диана.

Диана с мамой действительно побывали на премьере «Капитанской дочки» в Музыкальном театре, после которой вся актерская труппа сфотографировалась с девочкой на сцене.

Вера и поддержка семьи, друзей, актеров и неравнодушных калининградцев дает Диане силы справляться с тяжелой реабилитацией. Она рассказала, что боится уколов и капельниц, массаж по ощущениям болезненный: «А морально вообще тяжело, потому что я ни разу не думала о том, что могла попасть в такой переполох», — говорит она.

Жизнь и взгляды Дианы кардинально изменились после аварии. Раньше она не особо верила в Бога, но теперь твердо уверена, что высшие силы существуют: «А сейчас я верю в то, что у меня позади свет, ангелы-хранители».

Текст, фото, видео: Ольга Кадомцева / Новый Калининград