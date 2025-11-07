В мэрии утверждают, что у Южного вокзала удалось навести порядок с парковками

В мэрии утверждают, что у Южного вокзала удалось навести порядок с парковками
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Власти Калининграда уверяют, что им удалось навести порядок на парковке у Южного вокзала. Отвечая на вопрос одного из горожан в эфире «Горпросвета» в четверг, 6 ноября, руководитель «Городской службы автопарковок» Олег Хрипач заявил, что теперь жители всегда могут найти там машиноместо. При этом житель, обратившийся в ходе эфира с вопросом, заметил, что если раньше автомобилисты не могли найти свободного места, то теперь на парковке занято лишь около 20% пространства.

«У нас пиковая загрузка 80% на этих парковках, — заявил в ответ Хрипач. — Может быть, в вечернее или ночное время смотрел человек. У нас очень много обращений граждан, которые говорят, что раньше невозможно было никого встретить родственников. Сейчас это можно сделать без проблем. Я приезжаю и нахожу спокойно парковочное место».

Хрипач напомнил, что на муниципальных парковках действует поминутная тарификация. Таким образом, владелец авто, оставивший машину меньше, чем на час, заплатит меньше.

Напомним, что в августе этого года «Новый Калининград» сообщал, что одна из стоянок на ул. Железнодорожной (напротив Южного вокзала) принесла казне 968,489 тыс. рублей (31,3 тыс. парковочных сессий). Ранее она была бесплатной и пользовалась популярностью у автомобилистов. С переводом парковки в категорию «платной» количество машин также снизилось.

