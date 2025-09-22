АТОР: Калининградская область стала на 20% популярнее среди туристов

Калининградская область стала на 20% популярнее среди туристов, тогда как Краснодарский край потерял 1% бронирований. В частности, от полётов в Сочи в пользу Калининграда массово отказываются туристы из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Данные туроператоров подтверждают, что Краснодарский край — безусловный лидер также в сегменте организованного туризма с долей рынка 35-45%. Калининградская область с долей 3-5% является заметным, но значительно менее массовым направлением. Однако динамика их развития — тоже кардинально разная. В организованном сегменте Краснодарский край показывает уже не стагнацию, а серьезный спад (-20-25%). Калининградская область, напротив, уверенный рост (+10-15%) в организованном сегменте, что полностью согласуется с общей положительной динамикой спроса, отмеченной ранее», — говорится сообщении.

В Краснодарском крае в первом полугодии отдохнули 6,5 млн туристов, что на 5% больше, чем годом ранее. Турпоток в Калининградской области за тот же период составил чуть более 1 млн человек, что на 7% больше, чем годом ранее, отмечает АТОР со ссылкой на областное министерство по культуре и туризму.

«Туристы из Северной столицы в этом году и вовсе отказываются от полетов в Сочи (причем именно „массово“!): пассажиропоток туда из Санкт-Петербурга за 8 месяцев этого года сократился на 25% по сравнению с тем же периодом годом ранее. А в Калининград жители Петербурга и окрестных регионов летали, наоборот, на 36-38% чаще, чем на черноморский курорт», — отмечают в докладе.

Ранее министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщил «Новому Калининграду», что по итогам восьми месяцев 2025 года рост турпотока в регион составил 5%. Тогда он отметил, что что данные будут корректироваться после предоставления данных аэропортом «Храброво», КЖД и таможней.

В апреле министр вдвое увеличил прогноз турпотока в Калининградскую область в 2025 году. «В конце года <...> мы оценивали рост примерно на уровне 8% по отношению к прошлому году. Сейчас мы уже понимаем, что, скорее всего, это будет на уровне плюс 15%. Мы это видим и по данным аэропорта, и по данным железной дороги, ну и по броням в отелях», — сказал тогда министр.

