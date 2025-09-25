Холодно и отлично: участники туристического форума оценили сезон в двух словах

Большинство участников Балтийского туристического форума-2025, который проходит в Светлогорске в Янтарь-Холле, дали прошедшему турсезону характеристики «Холодно» и «Отлично». Министр по культуре и туризму Андрей Ермак посчитал этот результат удовлетворительным, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Ермак предложил оценить сезон участникам Балтийского туристического форума перед пленарным заседанием: нужно было навести смартфон на QR-код, пройти по ссылке и заполнить короткую анкету — охарактеризовать в двух словах прошедший турсезон в Калининградской области. Вариантов было несколько, в том числе «Жесть», «Классно», «Многолюдно». Чаще всего участники форума, среди которых были как гости региона, так и представители местной туриндустрии, выбирали варианты «Холодно» и «Отлично». Андрей Ермак нашёл результат удовлетворительным, уточнив при этом, что оба этих определения относительны.

В свою очередь глава комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев высоко оценил калининградскую туриндустрию, отметив, что регион является «взрослым игроком» и находится «уже в завтра». На вопрос Андрея Ермака, как бы он оценил летний сезон, экс-капитан команды КВН РУДН ответил: «Интересно, перспективно и оптимистично».

Напомним, туристический поток в Калининградскую область по итогам восьми месяцев 2025 года оказался ниже ожидаемого. По предварительным данным «СберАналитики», рост составил 5%, сообщил в начале сентября Андрей Ермак. По его словам, многие планы отдыхающих скорректировала погода, также «для кого-то определяющим фактором стала дороговизна билетов на самолёт».



