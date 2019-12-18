Вечерний @Калининград: на разогреве у Путина и парковочные войны

Директор стадиона «Калининград» Анна Мусевич ответила на главный вопрос жизни, смерти и острова Октябрьского: утонет или не утонет. Мусевич уверена, что проседание грунтов — естественный процесс, и уж если что-то утонет, то это будет всё, кроме стадиона. «Мне кажется, что если Калининградская область утонет, не дай бог, конечно, то мы на лодках доплывем до стоящего на 50 тысячах свай стадиона», — заявила она. И несколько раз повторила, что стадион никуда не двигается. Обычно, когда кто-то не двигается, вызывают скорую, но в этом случае, пожалуй, даже хорошо. Пусть не двигается.





Губернатор Калининградской области Антон Алиханов тоже в среду отвечал на вопросы. Он решил провести пресс-конференцию впервые за последние два года и к делу подошёл максимально серьёзно — устроил её за день до большой пресс-конференции Владимира Путина. Даже прямая трансляция была (хоть и с ужасными проблемами). Такой вот региональный разогрев у президента. Отвечал на вопросы журналистов глава региона довольно долго (около 2,5 часов), много смеялся, пытался острить. Ловко переобулся на лету и рассказал, что Калининграду очень нужны трамваи. Заявил, что планирует ограничить высоту застройки в центре Калининграда семью этажами. Причём под центром подразумевается Первое вальное кольцо, которое ограничено Южным вокзалом с одной стороны и площадью Победы с другой. То есть те же исторические районы Амалиенау (Кутузова) или Марауненхоф (Тельмана) под это ограничение не попадают. Впрочем, всё равно места в центре почти не осталось, куда там ещё строить.





Также губернатор похвастался тем, что убрал в новом генплане Пионерского всю первую линию из зоны застройки жильём. Ну как убрал — строить жильё там нельзя, но можно строить отели. То есть и апарт-отели тоже. А то, что апарт-отели — по сути жильё, мы опустим. Но Светлогорску всё равно повезло ещё меньше. Вся борьба местного сообщества со строительством апарт-стакана на променаде оказалась зря. Мало того, что на новом променаде планируется построить целый сервиз, так ещё и участок под «стаканом», который, как обещал пару лет назад губернатор, должен остаться навсегда незастроенным, внезапно оказался вполне себе под застройку. Каким-то невероятным образом он переполз из зоны общего пользования в зону делового и коммерческого назначения. Само так получилось, видимо.





Аэропорт «Храброво» продолжает сражаться с городскими таксистами. То есть с любыми таксистами, которые не относятся к официальному сервису аэропорта. Так как по ценам «Храброво» явно проигрывает, аэропорт решил пойти на другие меры — благо есть возможность. Сначала ввели плату за въезд на «первую линию» (проезд прямо перед аэровокзалом). Не хочешь далеко идти — плати 500 рублей. Или паркуйся где-нибудь там. Теперь же аэропорт купил и установил систему «Паркрайт». Система эта фиксирует нарушителей, паркующихся вдоль трассы перед въездом на территорию аэропорта, и отправляет данные в «Безопасный город». Корреспондент «Нового Калининграда» Алла Сумарокова съездила в «Храброво», пообщалась с таксистами и руководством аэропорта, чтобы узнать, как там обстоят дела с парковкой.





«Мама, я попал в аварию, срочно нужны деньги», — такие звонки и сообщения поступали многим жителям Калининградской области. Больше всего, как правило, удивляются бездетные калининградцы. Но периодически мошенникам попадают действительно взволнованные матери, готовые отдать все средства за ребёнка. Это не единственный способ «развода» с помощью интернета или мобильного телефона в Калининграде (да и по всей России). Стоят за этими уловками обычно люди, которые и так отдыхают в местах не столь отдалённых. А там у них очень много времени, чтобы придумывать новые способы обмана, а также официально нелегальные (но почему-то легкодоступные) мобильники, чтобы воплощать свои идеи в жизнь. Корреспондент «Нового Калининграда» Михаил Баранов выяснил, как заключённые зарабатывают на доверчивых калининградцах.