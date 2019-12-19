Вечерний @Калининград: Путин подряд, жирафья радость и стрельба у ФСБ

Вечером в четверг на Лубянке в Москве неизвестный открыл стрельбу. По предварительным данным, убит один сотрудник ФСБ, двое находятся в тяжёлом состоянии, ещё пятеро человек пострадали. Нападавший «нейтрализован» (что обычно означает убит), его личность выясняется. Возбуждено уголовное дело.


А день начался с пресс-конференции президента Владимира Путина. Около 4 часов президент России отвечал на вопросы, получал подарки и слушал оды. Каким-то образом за эти четыре часа он умудрился не рассказать ни одного анекдота, зато воды стало ещё больше. Если вкратце: рубль укрепляется, жить становится лучше и даже теплее. А ещё если менять Конституцию, то ту часть, где написано о том, что на президентский срок нельзя избираться два срок подряд. Можно убрать слово «подряд», например.


Бесконечная стройка стала ещё бесконечнее. Музей Мирового океана не успели достроить в 2019 году и, похоже, не успеют достроить в 2020-м. Судя по постановлению, подписанному премьером Дмитрием Медведевым, сдача нового корпуса перенеслась на 2021 год. Ну и правильно, куда уже теперь торопиться — ЧМ-2018 прошел, а учитывая ситуацию с WADA, новые чемпионаты мы увидим не сильно скоро. Так что можно строить Звезду смерти спокойно и обстоятельно. Чтобы не закончить как Империя.


Девушки в бикини, мальчики в плавках и памятник жертвам Холокоста. На склоне в Янтарном на месте ресторана «Галера» инвестор хочет построить многоуровневый апарт-отель. Концепцию его во вторник представили на областном градостроительном совете. При всей симпатии к архитектурному решению участники градосовета отметили, что апарт-отель с бассейном смотрится слегка неуместно рядом с мемориалом жертвам Холокоста. Прозвучало даже предложение подвинуть памятник. Эта идея категорически не понравилась ни инвестору отеля, ни инвестору памятника. В правительстве в конце концов заявили, что никаких решений без согласования с Еврейской общиной приниматься не будет. Самое интересное здесь, пожалуй, что увлёкшись обсуждением уместности отеля возле памятника, все как-то не обратили внимание на то, что инвестор по сути планирует строить жильё на первой линии лучшего пляжа Калининградской области. Давайте не будем притворяться, будто апартаменты — это не жильё. О потенциальной стройке рассказывает заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Татьяна Зиберова.


И немного милоты в финале. В Калининградском зоопарке месяц назад родился жирафёнок. Это четвёртый малыш пары Ивы и Меру. К сожалению предыдущие малыши не выжили. Жирафёнок появился на свет ещё 19 ноября и сотрудники зоопарка на месяц закрыли доступ в вольер к животным, пока не убедились, то и с мамой, и с ребёнком всё хорошо. Фотокорреспондент Виталий Невар одним из первых навестил юного жирафёнка.

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prealoader

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