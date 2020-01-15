Вечерний @Калининград: медведь ушёл, медведь пришёл и дикие туристы

Важные события среды в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Среда выдалась суматошной. Утром президент России Владимир Путин выступил с очередным посланием Федеральному собранию. И вэтот раз собравшимся не удалось привычно подремать — президент ни слова не сказал о «раскачке», немедленно приступив к делу. Демографическую проблему надо решать, за первого ребёнка надо платить материнский капитал, а младшеклассников начнём кормить бесплатно. Кстати, доступ к важным интернет-ресурсам тоже должен быть бесплатным, решил президент. Правда, что это за ресурсы, говорить не стал. Не забыл глава государства напомнить о об оружии. Мол, мы никому, конечно, не угрожаем. Но если что, имейте в виду.





А потом сказал, что вообще хорошо бы ещё изменить Конституцию — здесь добавить, там убрать, запретить губернаторам, сенаторам, депутатам и министрам иметь иностранное гражданство, вид на жительство, дать Госдуме право утверждать назначение премьер-министра, вице-премьеров и министров. И тут правительство дружно засобиралось в отставку. С формулировкой «мы должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения» кабмин во главе с премьером Дмитрием Медведевым гуськом направился к выходу. Останавливать их президент не стал, но попросил задержаться до формирования нового состава правительства, на должность главы которого уже к вечеру среды он выдвинул главу ФНС Михаила Мишустина. Тут вопросов нет — кому ещё собирать деньги на все эти обещанные в послании блага, как не главному российскому налоговику. Опять же, был Медведев, будет Мишустин — плавные изменения, никакого стресса, а кто-то, может, и вовсе не заметит. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Татьяна Зиберова собрала всё, что надо знать о главном событии среды.





Бывало и хуже, скажет читатель, и будет прав. Намного хуже, например, было в Калининградской области, да и во всей стране, в послевоенные годы. Когда в 1946-1947 годах власти СССР занимались изъятием продовольственных запасов у колхозов и совхозов, что привело в итоге к массовому голоду. Особенно тяжёлой ситуация была в трофейной Калининградской области — своих запасов и посевов нет, зато есть местные жители, которых удобно использовать в качестве рабочей силы, а вот кормить совсем не хочется. Тем более что переселенцев кормить нечем, куда уж тут думать о немцах. О том, как Калининградская область пережила крупнейшую и секретнейшую в своей истории трагедию, рассказывает заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Вадим Хлебников.





Куршская коса — пожалуй, самое популярное туристическое место в Калининградской области. А ещё одно из наиболее противоречивых. Особенно это заметно, если сравнить российскую часть косы с литовской. Правительство намерено потратить полмиллиарда рублей на строительство велодорожки, которая пройдёт в том числе по нацпарку. Это не единственные планы по развитию этой территории. Главный редактор «Нового Калининграда» Денис Туголуков пообщался с директором национального парка «Куршская коса» Анатолием Калиной о развитии косы, проблемах местных жителей, переизбытке туристов и переносе КПП.