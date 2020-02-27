Вечерний @Калининград: змеи повсюду, коронавирус близко и выбор без выбора

Важные события четверга в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Шило на мыло, жаб на гадюк, рыб на змей. Депутаты горсовета заняты обсуждением действительно важных вопросов. Согласно концепции развития зоопарка Калининграда, аквариум должен быть заменен на террариум. Это обеспокоило зампредседателя горсовета Андрея Шумилина. «Я знаю много людей, которые только на аквариум приходят [посмотреть]. На змей... У нас, честно говоря вокруг и так полно», — заявил Шумилин. Его поспешили успокоить, что аквариум из зоопарка не исчезнет, а змей переселят в объект, который сегодня закрыт. Впрочем, к змеям у депутата явно что-то личное. Он на всякий случай ещё раз уточнил, обязательно ли оставлять террариум. И получил утвердительный ответ.





Есть в горсовете и другие дела. И даже иногда неожиданные решения. Например, депутаты внезапно решили не вносить в устав города изменения, отменяющие смешанную выборную систему в пользу полностью мажоритарной. Если бы изменения были приняты, депутатов бы перестали выбирать по партспискам, что вероятно лишило бы оппозиционные партии возможности попасть в горсовет. «Есть предложение эти пункты пока отложить, не принимать их пока. Время у нас есть и оставить пока все как есть», — сказал председатель совета Андрей Кропоткин. Что любопытно, изменения были выгодны в первую очередь «Единой России» — они позволили бы полностью забить совет депутатами от партии власти.





Коронавирус гуляет по Европе, вгоняя в панику людей с тонкой душевной организацией и рынок. Всё тот же Андрей Кропоткин заметил, что вскоре ситуация с коронавирусом отразится на «всех нас». Речь, конечно, не столько о возможности проникновения вируса в регион, сколько об экономических проблемах, связанных с массовой истерией. «Через месяц все это отразится на всех нас. Сейчас все „закрывается“ — логистика, границы, — отметил Кропоткин. — Мы завязаны на Китай очень сильно. Вся логистика от него зависит, [уже] заводы останавливаются». Тем временем, «Автотор» уже заявил о возможном снижении объемов производства в связи с ожидаемыми перебоями с поставками комплектующих из Южной Кореи. Ещё одна плохая новость связана с тем, что, похоже, коронавирус сильно ограничит калининградцев в путешествиях по Европе. Так, лоукостер Wizz Air отменил часть рейсов из аэропортов Польши, Литвы, Латвии и других стран в Италию. Из системы бронирования исчезли, в частности, рейсы из Гданьска в Милан и из Варшавы в Милан, Бари, Катанию, Рим в период с 11 марта по 2 апреля. Сам перевозчик утверждает, что дело в низком спросе. Тем временем, уже известно о госпитализации почти 50 человек в Польше с подозрением на коронавирус. Кроме того, СМИ сообщают о положительном результате анализа на коронавирус у жительницы Лодзи, вернувшейся из Таиланда, однако в минздраве республики этого не подтверждают.





Новости о полуторагодовалой Милане Семеньковой с диагнозом СМА. Её родители несколько месяцев пытались добиться получения лекарства «Спинраза», необходимого для замедления прогрессирования болезни. Параллельно семья Миланы начала сбор денег на препарат «Золгенсма». Нужен всего один укол этого лекарства, чтобы дать ребёнку шанс на нормальную жизнь, однако стоит этот укол больше 2 млн долларов, а препарат не зарегистрирован в России. На днях стало известно, что правительство области всё-таки намерено обеспечить Милану «Спинразой». Как раз в то время, когда прокуратура усмотрела в необеспечении девочки «Спинразой» нарушение закона. Корреспондент «Нового Калининграда» Алла Сумарокова рассказывает о том, как по всей стране начались прокурорские проверки в связи с необеспечением детей «Спинразой».