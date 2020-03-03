Вечерний @Калининград: последствия Масленицы, коронавируса и прихода весны

Сразу начнём с вопросов коронавируса. В Калининграде пока нет подтверждённых случаев, но с начала года с подозрением на заражение было госпитализировано 6 человек. Также за 44 людьми было установлено медицинское наблюдение после возвращения из мест, не столь отдаленных, стран, где бушует коронавирус. Сейчас под наблюдением остаются всего 10 человек. Но мировая эпидемия коронавируса для калининградцев опасна в первую очередь не парочкой заболевших людей и дефицитом масок в аптеках, а тем, как вся эта паника отражается на экономике. Тут как в «Бригаде» — «стрелять будут по мне, а зацепят вас». Евросоюз закроет границы, а завоем мы. Об этом и рассуждает в своей авторской колонке корреспондент «Нового Калининграда» Оксана Ошевская.





Вечеринка не считается по-настоящему удавшейся, если в конце на неё не нагрянула полиция. В Балтийске полиция подождала пару дней и нагрянула к одному из организаторов Масленицы на Балтийской косе, совмещённой с флешмобом по спасению ангаров немецкого аэродрома Нойтиф, когда люди сфотографировались с плакатом «Губернатор, спаси ангары». В области, конечно, нашлись люди, оскорблённые подобной активностью (что может быть опаснее 10 человек с плакатом и блинами в руинах старого аэродрома), и эти люди пожаловались «куда надо» на проведение «несанкционированной акции». «Где надо» сигнал приняли и теперь намерены разбираться, кто там что за блины жарил и почему не в одиночестве и не у себя дома.





«Прелесть» губернатора, похоже, недостаточно прелестна для губернатора в своём нынешнем виде. Антон Алиханов задумался о возможной реконструкции здания Дома Советов. «Сам Дом Советов в том виде, в котором он стоит сейчас, нас не полностью устраивает. Нам нужны технически дополнительные расширения площадей. Две башни мы хотели бы соединить пространством open space между башнями, но мы не уверены, что железо и бетон это выдержат, и, на наш взгляд, может потребоваться очень серьёзная реконструкция. Бюджетный ресурс направлять на реконструкцию этого здания мы считаем излишним», — цитирует Алиханова ТАСС. Ну, как это обычно бывает со всеми романами — сначала твой избранник идеален, а потом начинаешь замечать изъяны. Гладишь, к тому моменту как появятся деньги на работы, глава региона окончательно растеряет весь романтический интерес к памятнику советского брутализма.





Весну встретили, зиму сожгли, блинами объелись, губернатора из «Инстаграма» проводили. Теперь давайте поговорим о серьёзном. Пусть и с небольшим опозданием, но «Новый Калининград» всё же подготовил обзор главных нововведений марта — от запаха в общественном транспорте до лотерей на финансовом рынке. Кроме того, в Калининграде изменилась схема движения автобусов (и добавились два новых маршрута с заездом на Остров), обувь теперь подлежит обязательной маркировке, а Минздрав разрешил ввозить из-за границы незарегистрированные в России лекарства. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Татьяна Зиберова рассказывает, как будем жить дальше.





Почти полгода назад в калининградском БФУ им. И. Канта появился новый врио ректора. Это оказалось довольно непривычно после долгих лет правления Андрея Клемешева, когда даже университет в шутку негласно именовали в его честь, подразумевая незыблемость его позиций (и заодно отмечая бесконечные переименования вуза). Теперь университет возглавил Александр Фёдоров, прибывший в регион из Нижнего Новгорода. За прошедшее время он уже успел отметиться некоторыми довольно скандальными высказываниями и частичным реформированием работы вуза. Заместитель главного редактора Вадим Хлебников поговорил с Фёдоровым о зарплатах сотрудников, долге перед государством и работе со студентами.