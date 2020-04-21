Вечерний @Калининград: вирусные протесты, нахальные утки и немного позитива

Весна в Калининграде. По городским улицам прогуливаются не только нарушители режима самоизоляции и полиция с казаками, но и утки с утятами. И это очень мило. А вот коронавирус — это совсем не мило. Он продолжает своё нехорошее дело, пока российские чиновники оптимистично отчитываются друг другу о борьбе с заболеванием. Калининградцы теряют работу, некоторые выходят протестовать. Обо всём важном в этот вторник — в вечернем обзоре материалов«Нового Калининграда».


Коронавирус дня. Число заболевших коронавирусом в России перевалило за 52 тысячи, в мире — за 2,5 млн человек. В стране за последние сутки обнаружено 5642 новых случая, умер 51 человек. В Калининградской области зафиксировано 6 новых случаев. Всего известно о 144 заболевших в регионе, 42 человека выздоровели. Семь человек подключены к аппаратам ИВЛ. По словам губернатора Антона Алиханова, в «коронавирусных» больницах сейчас есть 54 аппарата искусственной вентиляции лёгких. Ещё 18 можно оперативно доставить из других медучреждений. В ближайшее время регион ожидает поставку ещё 13 аппаратов ИВЛ. Среди новых заболевших в Калининграде есть годовалый ребёнок с пневмонией. В региональном штабе утверждают, что его состояние не вызывает опасений. Также второй случай коронавируса зафиксирован в социальном центре «Тёплый дом» в Черняховске, где живут пожилые люди и инвалиды. Также из-за коронавируса закрыт офис врачей общей практики в Чкаловске. По данным источника «Нового Калининграда», у одного из работающих там медиков обнаружен коронавирус. Всех недавно посещавших медучреждение отправили на карантин.


Антон Алиханов во вторник пообщался с Владимиром Путиным. В режиме видеоконференции, конечно. Отчитался об успехах Калининградской области в борьбе с коронавирусом — коек больше положенного, аппаратов ИВЛ хватает, лекарств — тоже. И вообще хуже быть не должно. А потом попросил дать денег на госпрограмму, чтобы начать её реализацию не в 2022 году, как планировалось, а в 2021-м. Путин благодушно выслушал отчёт, но денег не дал. В калининградской реальности, тем временем, 70 сотрудников швейного предприятия вышли на протестную акцию к своему предприятию с требованием позволить им продолжить работу. И тут тоже замешан коронавирус. Владельцы предприятия утверждают, что производство простаивало с конца марта по 12 апреля из-за запрета областных властей на работу. Из-за этого компания не смогла вовремя оплатить аренду, подорожавшую после падения рубля. И хотя в апреле работать власти уже разрешили, запустить производство не удалось — конфликт с арендодателем привёл к отключению электричества на территории предприятия. Отдать деньги предприятие не может, пока не вернётся к работе, а вернуться к работе не может из-за отсутствия электричества. В этот замкнутый круг с головой погрузился заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Вадим Хлебников.


Из-за пандемии продолжают отменять и переносить мероприятия. Так, «Библионочь» ушла в онлайн, а «Музейную ночь» решили перенести на осень. Местные музеи продолжают работать, но, увы, не для посетителей, по которым сотрудники явно скучают. По крайней мере, они так говорят. И даже фотографируются с соответствующими табличками. Впрочем, жизнь продолжается — несмотря на сложные времена Калининградский зоопарк вновь взял на реабилитацию тюленёнка. А группа «ЛондонParis» просит своих поклонников выложить видео с самыми яркими моментами их жизни, чтобы смонтировать клип на песню «Жить вечно». Выше нос, друзья. 

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prealoader
prealoader
???
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Запрещай, проклинай, не плати

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о шизофрении власти в эпоху социальной катастрофы.

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