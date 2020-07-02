Вечерний @Калининград: поправочный мир, орган не для масс и яблочный кризис

Добрый (или как хотите) вечер. Лето, солнце, хочется путешествовать — а не на что. По крайней мере, половина туристов призналась в отсутствии средств на поездки. Кто-то ещё подкопил, а кто-то готов взять кредит. Да и бежать некуда — границы всё ещё закрыты. Предварительные результаты голосования по Конституции вполне очевидны, а Владимир Путин сказал «спасибо». Возле Дома Советов начались раскопки. Было бы приятно подумать, что здание хотят перенести куда-нибудь в другое место, но это просто необходимые археологические работы перед передачей объекта инвестору. Инвестора в правительстве ожидаемо не называют. Обо всём понемногу рассказываем в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».


Итак, что там с Конституцией. По данным системы ГАС «Выборы», в Калининградской области изменения поддержали 72,15%, против выступили 27,02%. Самый низкий процент одобрения оказался в Калининграде и Балтийске, самый высокий — в Мамоново. Явка в регионе составила более 56%. В целом по России за поправки проголосовали 77,93%, против — 21,26%. Общероссийская явка составила почти 65%. В общем-то, вряд ли кто-то ожидал другого исхода. Физик Сергей Шпилькин, занимающийся анализом российской электоральной статистики, обнаружил в Калининградской области 71 тысячу «аномальных» голосов «за». Если их вычесть, процент одобрения снижается до 66%. В целом по России, по словам учёного, насчитывается 22,4 млн «аномальных» голосов, что снижает процент одобрения до 65%. Социологи «Левады» провели опрос и выяснили, что за «обнуление» сроков Владимира Путина выступают 52% россиян, против — 44%. В общем, как ни играйся с цифрами, поправочный мир победил. Владимир Путин сказал «спасибо».


Что там с коронавирусом. В России за последние сутки подтверждено 6 760 случаев коронавируса, умерли 147 пациентов, выписано 6047 человек. В Калининградской области зафиксировано за сутки 17 новых случаев заражения, 23 человека выздоровели. Общее число заразившихся в области с начала пандемии — 2472 человека, 38 из них умерли, 1538 выздоровели. Из 17 новых заболевших у 7 диагностирована пневмония. В Кафедральном соборе на острове Канта, как оказалось, регулярно проводятся концерты на 50 человек, но в правительстве это не считают массовым мероприятием. Скорее экскурсией. Чай не свадьба. А вот об экскурсиях в другие страны придётся пока не вспоминать — Росавиация до 31 июля продлила ограничение на международные полёты из-за коронавируса.


Что там с яблоками. Помните, в 2014-м, когда случился Крым и санкции, Калининградская область резко осталась без дешёвых польских яблок? Тогда же власти заявили, что и не надо нам этих яблок, мы построим посадим свои сады — с красивыми деревьями и вкусными фруктами. Прошло 6 лет. Внимание, вопрос — где эти яблоки? По данным Минсельхоза, они есть — в 2020 году ожидается сбор 1700 тонн. Почему тогда в торговых сетях килограмм яблок стоит больше 110 рублей и где искать местные яблоки, разбиралась корреспондент «Нового Калининграда» Елена Калугина.

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