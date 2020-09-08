Вечерний @Калининград: агрессивное воспитание, коньяк с Церетели и все дороги ведут

Здравствуйте. Сегодня начнём с преступлений и наказаний. Актёру Михаилу Ефремову за ДТП со смертельным исходом дали 8 лет колонии. Прокуратура просила 11 лет, защита просила вообще не сажать. Гурьевскому чиновнику после гибели девочки под упавшим во время урагана деревом выписали штраф. Под Гвардейском во время отдыха у озера одна женщина сделала замечание другой из-за воспитания ребёнка. Ссора закончилась дракой, возбуждено уголовное дело. О других новостях вторника рассказываем в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. Минздрав заявил о выпуске в гражданским оборот первой партии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». В Калининградской области за минувшие сутки зафиксировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции.Выписано 63 человека. У 19 человек заболевание протекает в форме ОРВИ. У троих диагностирована пневмония, один из пациентов находится в тяжелом состоянии. Среди новых инфицированных — пять медработников, служитель храма, стрелок воинской части, семь пенсионеров, два учителя и два школьника. Также в регионе умерла ещё одна пациентка с коронавирусом. Женщине было 85 лет. Число жертв пандемии в Калининградской области выросло до 72.





Смальта, 117 пуль и Церетели. Если вы вросли в Калининградской области, вы точно должны помнить мозаичные панно из смальты на центральном спуске, гостинице «Прибой» и вокзале в Светлогорске. Сейчас их уже нет — пропали во время реконструкций и перестроек. Остались Солнечные часы на променаде и смальтовая ракушка, в которой стоит натёртая туристами до блеска Нимфа Германа Брахерта. Всё это (в том числе и реставрация Нимфы) — работы светлогорского художника Николая Фролова. В своё время он занимался техническим дизайном, потом — рисовал портреты советских вождей и благоустраивал Светлогорск, сейчас — работает с частными заказами. Редактору «Афиши Нового Калининграда» Алине Беляниной Фролов рассказал о коньяке с Зурабом Церетели, реставрации Нимфы и смальте.





Немного о ремонте дорог и транспорте. Уже в сентябре власти намерены пустить автобус № 23 по новой ул. Планерной, соединяющей Сельму и Чкаловск. То есть теперь автобус не будет делать крюк через Окружную, а сразу поедет на Лукашова. Также хорошая новость для жителей микрорайона на ул. Артиллерийской — новую дорогу планируется начать строить уже в следующем годе. Сейчас идёт проектирование. Техническое движение по ул. Гагарина после реконструкции должны открыть во второй половине сентября (хотя обещали до 10-го), а вот технического открытия ул. Дачной не будет вовсе — улицу планируют сразу открыть для полноценного движения. В администрации обещают, что это произойдет до конца сентября.