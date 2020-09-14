Вечерний @Калининград: зелень Алиханова, единодушное голосование и мусор

Добрый вечер. В Калининградской области всё колосится, овсится и чечевица, особенно в «Инстаграме» губернатора Антона Алиханова. Вновь он похвастался успехами в сельском хозяйстве и вновь наткнулся на непонимание калининградцев. Неблагодарные жители региона не хотят просто так гордиться местной зеленью, они почему-то хотят ещё и иметь возможность её покупать. К другим новостям понедельника — Алексей Навальный очнулся и даже может вставать, в Калининградской области прошли выборы в местные советы (угадайте, какая партия победила), а ещё «Зелёное дело» снова в деле. Обо всём рассказываем в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. Могло показаться, что COVID-19 потихоньку отступает, но, увы, это не так. За минувшие сутки в мире было зарегистрировано 307 930 новых случаев заражения, а это — абсолютный рекорд с начала пандемии. Предыдущий рекорд, кстати, был зафиксирован неделю назад, по данным ВОЗ. В общем, ничего хорошего. В Калининградской области зарегистрирован 31 новый случай коронавируса. Выписанных нет. У 11 человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у четверых диагностирована пневмония. Среди инфицированных — двухлетний ребёнок, двое школьников, четверо медработников и четверо пенсионеров. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 3775 случаев коронавируса. Выздоровели 2 тыс. 975 человек, 74 — скончались.





В воскресенье в Калининградской области прошёл финальный день муниципальных выборов. Финальный — потому что властям понравился финт, проделанный во время голосования «по Конституции», и они решили закрепить практику двухдневного досрочного голосования. Как итог — более половины явки было обеспечено как раз в эти два дня. 86% мест в советах по одномандатным округам (или 99 из 115) достались представителям «Единой России». По партийным спискам также более 50% мест у партии власти. При этом в целом явка составила всего 32%, а если считать только воскресенье, то около 14%. Кратко подвёл итоги прошедших выборов замглавреда «Нового Калининграда» Вадим Хлебников.





«Зелёное дело» снова в деле. Проект Олега Паукова стал победителем конкурса среди претендентов на вывоз раздельно собранных отходов в Калининграде. «Зеленое дело» получит субсидию на эту работу из областного резервного фонда в сумме 1,7 млн рублей. Деньги должны пойти выплату зарплат, аренду и логистику. Увы, без субсидий ничего просто не работает — переработки мусора в Калининграде дело заведомо убыточное, особенно если учесть сложившиеся условия. Хоть власти и предложили бизнесу вариант решения проблем с таможенными пошлинами на вывоз мусора в «большую Россию», бизнес к этому предложению отнёсся с большой долей осторожности.





Новости из Германии. Как заявили в берлинской клинике «Шарите», российский политик Алексей Навальный уже отключён от аппарата ИВЛ и даже может на короткое время вставать с больничной койки. Тем временем, версию об отравлении Навального нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» подтвердили в лабораториях Швеции и Франции. В Европе вновь призвали Россию объяснить, что произошло. Тема эта обсуждалась в ходе телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Путин «подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», а также предложил передать в Россию биоматериалы и документы для проверки.