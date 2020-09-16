Вечерний @Калининград: нашла Коса, вопрос выживания для депутатов и вопросы веры

Привет всем, кто не на море. В Калининградской области побит очередной температурный рекорд. Во вторник, 15 сентября, воздух прогрелся до 26,8 градуса. Последний раз так тепло в середине сентября было в 1947 году. И это, кстати, не последний рекорд на сегодня. Например, самую большую взятку в 2020 году пытались дать министру экологии Олегу Ступину — 15 млн рублей. Но он не взял. А ещё биологи сообщают о повышенной активности клещей этой осенью. И просят беречь себя во время лесных прогулок. Губернатору Калининградской области клещи не страшны — он лесные прогулки не очень любит. По крайней мере, по Куршской косе. Антон Алиханов заявил, что не любит нацпарк, и считает, что это «энергетически так себе местечко». Зато в Калининграде теперь официально появился сквер Героев спецназа ФСБ. Возможно его энергетика главе региона понравится больше. А нам нравится энергетика этой тёплой среды, о новостях которой мы рассказываем в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. Здесь, к сожалению, не всё так радужно, как с погодой. В Калининградской области за минувшие сутки зарегистрировано 32 новых случая (накануне было 35). У 18 человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у пятерых диагностирована пневмония. Среди инфицированных — медработник, двое детей, два сотрудника реабилитационного центра, девять пенсионеров и пара, вернувшаяся из Крыма. Всего в регионе выявлено 3 842 случая заболевания COVID-19, 3 023 человека выздоровело. Также до 76 выросло число летальных исходов — умерли мужчина 81 года и женщина 68 лет. У обоих была тяжелая форма коронавирусной инфекции на фоне хронических заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем.





300 рублей на выживание. В среду в областной Думе на социальном комитете депутаты обсудили новый прожиточный минимум для пенсионеров. По сравнению в прошлым годом его решили поднять на 284 рубля. Получилось 9 850 рублей, то есть чуть больше 300 рублей в день. Сомнения в том, что на подобную сумму можно прожить, появились даже у депутатов, отметивших, что это только «гречка и крупа». Правда, им это не помешало проголосовать почти единогласно за законопроект, потому что, как отметила спикер Марина Оргеева, «есть расчеты, есть методики» и вообще «если мы с вами сегодня не поддержим этот законопроект, так вот те, о ком вы беспокоитесь, останутся вообще еще с меньшей суммой». За тем, как депутаты беспокоились о пенсионерах, наблюдала корреспондент «Нового Калининграда» Алла Сумарокова.





Вряд ли кто-то пропустил скандал с мытьём обуви в часовне в центре Калининграда. На видео, распространённом в соцсетях, несколько молодых людей чистят обувь у источника. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — говорит один из них. Поступок немедленно принялись обсуждать и осуждать не только в соцсетях, но и в общественных организациях. Высказался даже Рамзан Кадыров, заявивший, что мужчины на видео — не выходцы из Чечни. Глава религиозной организации мусульман Калининграда Ахмеджан Кадимагомедов сообщил, что, по уточнённой информации, все участники видео — уроженцы Дагестана, и вместе с председателем совета национально-культурных сообществ Калининградской области Шукурбеком Мирзаджановым принёс извинения от лица мусульман. Один из участников видео в конце концов оценил огласку и извинился за поступок. В Калининградской епархии РПЦ считают, что извиниться должны все молодые люди с записи. А пока что источник в часовне решили закрыть, рассказывает корреспондент «Нового Калининграда» Елена Калугина.





Что вы знаете о дуках? Не о графе Дуку, персонаже «Звёздных войн», а о маленьких лесных эльфах, живущих в лесах Самбийского полуострова. Легенды о дуках (и не только) решили использовать авторы концепции благоустройства Отрадного. Они хотят установить фигурки маленьких эльфов и построить лабиринты, а ещё — привести в порядок парк и оборудовать два полноценных спуска к морю. Эта концепция стала одной из двух заявок от Калининградской области, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов. Второй проект касается привокзальной площади в Гусеве. Там власти хотят оборудовать полноценный транспортный хаб, разбить парк и открыть музей в старых водонапорных башнях. Замглавреда «Нового Калининграда» Татьяна Зиберова изучила обе концепции и выяснила, на что городам выделяют деньги из федерального бюджета.