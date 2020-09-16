Эксперт БФУ им. И. Канта заявил о повышенной активности клещей в Калининграде

Эксперт БФУ им. И. Канта заявил о повышенной активности клещей в Калининграде
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области вновь активизировались клещи. Об этом заявил выпускник-биолог БФУ им. И. Канта Евгений Волчев, сообщает пресс-служба университета.

«Осенняя активизация клещей в 2020 году наступила в третьей декаде августа. Когда она завершится, станет известно в ходе наблюдений. Например, в прошлом году пик активности (осенняя активность) клещей завершился в конце октября. Важно отметить, что этой осенью лесных клещей больше, чем в прошлом году. Средняя численность по моим наблюдениям составляет 20-25 особей на флаго-час (количество клещей, которое собирается в течение одного часа на ткань). Это высокий показатель. В прошлом году было около 12-15 особей на флаго-час. Также по итогам мониторинга животных — собак, кошек, коз — можно смело утверждать, что активность клещей значительно возросла», — сказал Волчев.

Он напомнил о необходимости осторожности на природе — обработке вещей и регулярном осмотре не только себя, но и питомцев. Клещи являются переносчиками клещевого энцефалита, болезни Лайма, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека.

«По моим наблюдениям прошлого года, порядка 30% клещей являются опасными для здоровья человека. Но этот показатель может значительно колебаться в зависимости от местности и внешних условий», — добавил эксперт.

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