Вечерний @Калининград: авиация против засухи, белорусы во спасение и отрывок велодорожки

В Калининградской области всё высохло. Воды полтора месяца нет ни капли. Газоны косить не надо, а вот поливать деревья — очень даже надо. Ну а если всё станет совсем плохо, нужно привлечь авиацию для создания дождевых облаков. Это — краткий пересказ заявления, которое сделал губернатор Антон Алиханов на оперативном совещании в облправительстве в связи с засухой в регионе. О «сложной ситуации по климатическим аномалиям» и других новостях среды — в вечернем обзоре «Нового Калининграда».





О засухе в Калининградской области официально объявило МЧС. Предупреждение ведомства начинает действовать с четверга. С 6 июня в регионе установлен класс чрезвычайной пожароопасности. Калининградские фермеры в сложившихся условиях пытаются увеличить полив своих растений. Некоторым приходится устанавливать особый режим работы. Например, компания «Орбита Агро», которая выращивает овощи и клубнику в Гвардейском округе, теперь работает примерно с трех-четырех часов утра до полудня, так как днем в теплицах, по словам владельца предприятия Шаига Мамедова, находиться просто невозможно. О том, как фермеры переживают отсутствие дождей и какие прогнозы по урожаю дают представители сельхозотрасли, читайте в материале «Нового Калининграда».





Финансовую поддержку из-за засухи фермерам пока не выделяют, зато из регионального бюджета направляют средства для помощи Белгородской и Херсонской областям. Как пояснил на оперативном совещании губернатор Антон Алиханов, изначально деньги предназначались для ремонта детсадов и других социальных учреждений в Херсонской области. Теперь же их предлагается направить на гуманитарную помощь. «Очевидно, что, наверное, сейчас с учетом прорыва дамбы, в Алёшках тех же, может быть, это не столь актуально и средства надо на что-то другое направить», — сказал он на совещании.





На Куршской косе открыли движение по первой части велодорожки — на участке от КПП до поселка Лесное протяженностью семь километров. Официально он еще не сдан в эксплуатацию, но по дорожному полотну уже можно «аккуратно ехать» на двухколесном транспорте и ходить (для пешеходов отведено 60 сантиметров), сообщил руководитель нацпарка Анатолий Калина. «У нас большие отзывы от наших гостей, которые уже проехали. Все говорят: „Замечательная велодорожка“. Поэтому добро пожаловать!» — сказал он. На длительное велопутешествие рассчитывать пока не стоит: на остальной части объекта работы продолжаются. По словам Калины, для нанесения твердого покрытия подготовлено еще 28 километров. Работы ведет «Проектно-строительная компания Луч» из Москвы.





И к новостям международного сотрудничества, которое региональные власти пытаются развивать вопреки всем преградам. На днях губернатор Антон Алиханов побывал с визитом в Белоруссии. По итогам поездки стало известно, что власти региона рассчитывают увеличить поставки белорусских товаров в Калининградскую область — «не только продуктов питания, но и строительных материалов, техники и прочего». «Здоровая конкуренция должна позитивно влиять на цены в торговых сетях», — полагает губернатор. Еще одна грандиозная идея — уговорить белорусов построить санаторий на морском побережье в Калининградской области. Как считают в облправительстве, такой объект, с учетом большого потока посетителей, будет пользоваться спросом. Что об этом думают в Белоруссии, история пока умалчивает.