Вечерний @Калининград: засуха как феномен, обыски у Гинзбурга и приморские обещания

Из Калининграда становится чуть меньше чартеров в Турцию. По информации турагентств, перевозчик корректирует расписание с учетом рентабельности и «других факторов», в числе которых — невозможность использовать «Боинги». Совсем без чартеров калининградцы точно не останутся, заверяют в туротрасли, отмечая востребованность направления. Всем бы такую уверенность. К другим, чуть менее воодушевляющим новостям этого вторника, — в вечернем обзоре «Нового Калининграда».







Калининградская область продолжает жить в условиях засухи. Возникшее накануне возгорание на полигоне у поселка Круглово Зеленоградского округа объяснили именно «чрезмерно засушливой погодой». Сотрудники МЧС тушат пожар второй день, к его ликвидации привлекали в том числе военнослужащих. Дым с полигона был виден на побережье и даже в центре Калининграда. Жители поселков, расположенных вблизи свалки, наверняка тоже его ощутили: в воздухе возле Круглово зафиксировано превышение допустимой концентрации оксида углерода. Но эвакуировать людей сейчас не планируют. В областном правительстве заявили, что ветер сменился и необходимости в этом нет. В ближайшие дни синоптики обещают в регионе дожди. А пока они не начались, посмотрите, как выглядит засуха в Калининградской области в фотоподборке «Нового Калининграда».





У экс-депутата облдумы и члена региональной Общественной палаты Соломона Гинзбурга прошли обыски. По данным источника РИА «Новости», 13 июня правоохранители пришли к нескольким соратникам бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (выполняет функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов). Следственные действия идут в Москве, Подмосковье и Калининграде, сообщило информагентство. Телефон Соломона Гинзбурга в течение дня был выключен.





Областные власти решили рассказать общественности, как продвигается продолжение Приморского кольца. Сейчас ведется строительство участка от съезда на Светлогорск до Янтарного. По словам вице-премьера регионального правительства Александра Рольбинова, дорога готова на 10%. «Это вселяет определенную уверенность в том, что дорога будет построена, может быть, даже раньше намеченного срока», — сообщил чиновник. Основные работы сейчас сосредоточены у съезда на Светлогорск и в районе поселка Шатрово. В компании «ВАД», которая ведет строительство, утверждают, что «шок спал» и серьезных проблем, связанных с логистикой, нет. Часть дороги планируют открыть в ноябре 2026 года. Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков побывал на месте стройки и послушал обещания подрядчика.





В Калининграде 13 июня торжественно подняли государственный флаг РФ на траулере «Дмитрий Кожарский». Это главное судно серии из трех крупнотоннажных рыболовных траулеров-процессоров, строящихся для группы компаний «ФОР» в рамках инвестиционных квот. «Дмитрий Кожарский» предназначен для лова и переработки донных пород рыб в Северном хозяйственном бассейне. На борту траулера обеспечено производство продукции глубокой переработки: рыбного филе, консервов и рыбной муки. Новое судно и торжественную церемонию запечатлела фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.