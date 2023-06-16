Вечерний @Калининград: подводный Балтийск, билетный скачок и бескомпромиссный Пионерский

Засуха в Калининградской области сменилась дождями — природа восстанавливает баланс. Региональное управление МЧС отменило чрезвычайную степень пожароопасности. Однако власти введённые ограничения ещё не сняли. Балтийск отметил возвращение дождей, уйдя под воду вместе с дорогами и машинами. Местная администрация оправдывается тем, что «военные строители» ещё при восстановлении города не везде обустроили ливнёвку. Когда-нибудь система водоотведения в муниципалитете появится, обнадёживает сити-менеджер Сергей Мельников, но не в ближайшее время — денег у округа нет. О других новостях пятницы рассказываем в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Новая пятница — новые иноагенты. В этом Минюст относительно стабилен. В реестр внесли режиссера Виталия Манского, журналистку Светлану Прокопьеву, политика Льва Шлосберга, информационный портал «ВЕСЬМА» и фонд «Свободная Якутия». Также иноагентом признали калининградскую журналистку, автора издания «Север.Реалии» (признано иностранным агентом) Юлию Парамонову. В обосновании указано, что журналистка «принимала участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных источников, выступала против специальной военной операции на Украине. Распространяла информацию, направленную на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также подрыв основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, конституционных приоритетов в области защиты семьи, материнства и детства». Сама Парамонова назвала решение ожидаемым и оспаривать его не видит смысла.





С 1 июля в Калининграде повышается стоимость проезда в общественном транспорте — до 37 рублей. Но есть нюанс. 37 рублей будет стоить билет при оплате наличными. Для тех, кто привык платить банковской картой, проезд обойдётся в 33 рубля вместо 28. Обладатели карты «Волна Балтики» будут платить 28 рублей вместо 25. Как несложно догадаться, таким способом горвласти хотят стимулировать горожан перейти на «Волну Балтики», которой сегодня сегодня пользуются только 13% пассажиров. В маршрутках, кстати, проезд будет теперь стоить столько же, а вот льготников изменения не коснутся совсем. Чем оправдывают своё решение власти и на что обещают направить деньги, узнал корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков.





В Пионерском продолжается битва между местными властями и жителями города. Территориальная избирательная комиссия Пионерского вновь отказала местным активистам в проведении городского референдума. Последние считают позицию избиркома предвзятой и видят несостыковки в решении комиссии. «Основания снова придуманы. Комиссия откровенно соврала в своём решении об отказе. Некомпетентные чиновники, боясь равных условий с народом публично врут, чем провоцирую напряжения людей и накаляют отставку. Считаю, что отвечать за происходящее в Пионерском должен губернатор — в его полномочиях региональная внутренняя политика», — прокомментировал ситуацию бывший депутат местного совета Антон Гендриксон. Конфликт между администрацией и горожанами из-за введения одностороннего движения на 20 улицах Пионерского продолжается с зимы. Активисты называют это решение необдуманным, ухудшающим ситуацию с движением транспорта и снижающим уровень комфорта и безопасности. Власти города утверждают, что всё ровно наоборот, и одностороннее движение сделает жизнь пионерчан лучше. Теперь активисты собирают подписи под петицией за отставку главы местной администрации Леонида Шибаева.





За последние две недели в торговых сетях региона больше всего изменились цены на овощи. Значительно подорожали огурцы и морковь, зато подешевели помидоры и лук. В целом, стоимость стандартного летнего салата фактически осталась на том же уровне. Подробно о том, что происходит с ценами на продукты в калининградских супермаркетах — в мониторинге «Нового Калининграда».





И о планах на выходные. В Кирхе в Железнодорожном снова ожидаются концерты, а в замке Инстербург «независимое театральное объединение <НРЗБ> сыграет плейбек-спектакль (6+). Обещают терапевтическую импровизацию. Также можно сходить на остров Канта на Международный день йоги или в Драмтеатр — на последнюю премьеру сезона. Об этих и других мероприятиях грядущего уикенда рассказывает «Афиша Нового Калининграда».