Вечерний@Калининград: неуловимая брешь, непрозрачная поддержка и песок вместо овса

Правительство Калининградской области не смогло (ну, или не захотело) озвучить сумму, в которую российским налогоплательщикам обходится блокадное положение региона. Но если судить по тем немногим цифрам, которые перед этими самыми налогоплательщиками все-таки раскрывают, речь идет о суммах астрономических. При этом даже этой федеральной поддержки региону маловато: с тем, что полуэксклав хлебнул особого горюшка из-за начисто испорченных отношений с соседями, согласны и в Госдуме. При этом спикер Вячеслав Володин разумеется говорит о «недружественных странах», которые «делают все для того, чтобы остановить развитие нашей страны». Это утверждение пусть останется на совести спикера, но вот слово «развитие» жителям Калининградской области явно придется исключить из лексикона и сознания на неопределенный срок. Даже с бессчетными миллиардами федеральной поддержки. И к другим новостям понедельника.









В системе водоснабжения Балтийска образовалась тайная брешь. Пятые сутки коммунальщики ищут и никак не могут найти неуловимую утечку, из-за которой снизилось давление в трубах. «Крайними» внезапно оказались даже не коммунальщики и хитросплетенные (а местами, быть может, засекреченные) сети Минобороны, имеющие нехорошую привычку подводить в самый ответственный момент, а... отдыхающие, которые своим наплывом усугубили положение аборигенов. По крайней мере, так ситуацию прокомментировали в областном правительстве. Власти организовали подвоз питьевой воды к домам пожилых жителей Балтийска. Вообще чтобы нырнуть из 21-го в 19-й век в Калининградской области много усилий прикладывать не надо. А главной региональной цитадели тут вообще не привыкать, место в коммунальном плане будто проклято. Взять хотя бы эпопею с газификацией Балтийска.







В Калининграде с 1 июля выросла стоимость проезда в общественном транспорте и ставка социального найма жилья. Также вводится акциз на сладкие напитки, а в поликлиниках открывают кабинеты психологической помощи для россиян, через портал Госуслуг теперь можно записываться к нотариусам. В Калининград начал ходить сезонный поезд из Челябинска, на маршруте будут четыре остановки: Тула, Пенза, Самара и Уфа. Об этих и других нововведениях второго месяца лета рассказываем в нашем традиционном обзоре.





