Налог на сахар, стоимость проезда и психолог по ОМС: нововведения июля

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В Калининграде с 1 июля выросла стоимость проезда в общественном транспорте и ставка социального найма жилья. Также вводится акциз на сладкие напитки, а в поликлиниках открывают кабинеты психологической помощи для россиян. Об этих и других нововведениях второго месяца лета рассказываем в нашем традиционном обзоре.

Стоимость проезда

В Калининграде с июля выросла стоимость проезда в общественном транспорте. При оплате наличными за билет придётся отдать 37 рублей. Если платить банковской картой или «Волной Балтики», то проезд будет стоить 33 и 28 рублей соответственно. Кроме того, стоимость проезда в маршрутках и в больших автобусах теперь одинаковая. Льготников изменения тарифов не затронули.

Аренда муниципального жилья

С 1 июля в Калининграде повысили плату за аренду муниципального жилья. В администрации города это объяснили убытками из-за необходимости содержать это жильё и регулярно платить взносы в фонд капремонта.

До этого размер платы составлял максимум 12,68 рубля за кв.м. Теперь максимальная ставка выросла до 21,09 рубля за квадрат.

Кабинеты психологов

С 1 июля россияне могут получить психологическую помощь в поликлиниках по ОМС. Власти обещают, что в поликлиниках теперь будут работать кабинеты медико-психологического консультирования, в которых пациентов будут принимать медицинские психологи.

Документы для налоговой

С июля можно обмениваться документами с налоговой через Госуслуги. Для этого надо направить в ФНС электронное уведомление через портал. Тем же способом можно и отказаться от сервиса.

Новые офшоры

С 1 июля Минфин РФ вдвое расширил перечень офшорных зон с 42 до 91 страны. В список добавили страны Евросоюза, Украину, Великобританию, Швейцарию, США, Канаду, Японию, Южную Корею, Сингапур, Тайвань, Австралию, Новую Зеландию, Норвегию и ещё ряд территорий.

Нотариус на Госуслугах

На портале Госуслуг запустили сервис записи к нотариусу. С 1 июля услуга доступна жителям 75 субъектов страны. Как сообщают в Федеральной нотариальной палате (ФНП), на портале можно будет выбрать «удобную для себя нотариальную контору, выяснить, какие документы требуются по конкретному нотариальному действию и заранее направить их на проверку нотариусу».

Автобусы к морю

С июля можно будет добраться прямым автобусным рейсом из Гусева до Зеленоградска. По пути автобус также останавливается в Черняховске. Стоимость билета — 650 рублей на одного человека в обе стороны. Автобус отправляется из Гусева в 7:30, назад из Зеленоградска — в 16:30. Билеты можно купить на автостанции в Гусеве.

Акциз для сладких напитков

Вводится акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за 1 литр. Это касается напитков с содержанием сахара и других подсластителей свыше 5 г на 100 мл (при этом этилового спирта — не более 1,2 %). Соки, морсы, нектары и сахаросодержащими напитками признаваться не будут.

Ставки по микрозаймам

Микрофинансовым организациям запретили начислять по краткосрочным займам больше 0,8% от суммы долга в день. Максимальная переплата не должна превышать 130% (раньше было 150%). Максимальное значение полной стоимости кредита или займа снижается с 365 до 292 % годовых.

Упрощенное оформление компенсаций на квартплату

Начинается действовать единый порядок оформления компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг или родительской платы за детский сад. Подать заявление можно лично, через МФЦ или портал Госуслуг. Заявление должны рассмотреть в течение 10 дней.





Транспортные проблемы

В Калининграде из-за ремонта ограничено движение по мосту на выезде с Советского проспекта за Чкаловском. Полностью мост перекрываться не будет, транспорт решили пустить по одной из полос, установив временный светофор.

Также на ул. Коммунистической с 10 июля продлевается участок двустороннего движения до дома № 127, корп. 1.

В Гурьевске с 3 июля по 30 октября закрывается на ремонт мост на улице Безымянной. Областные автобусы №№ 104, 145 и 146 пойдут в объезд — через улицы Ленина, Гурьева и Советскую.

В Пионерском из-за празднования Дня города и Дня рыбака в субботу, 8 июля, движение будет ограничено с 09:00 до 23:59 по улице Комсомольской (от перекрёстка с Вокзальной до перекрестка с Армейской) и выезды с улиц Дачной, Садовой, Парковой, Советской. До 02:00 будет перекрыта улица Портовая.

Железнодорожные перевозки

С 3 июля из Калининграда начинает ходить сезонный поезд до Челябинска. Он будет отправляться с Южного вокзала в Челябинск по понедельникам в 9:27. В обратном направлении — по четвергам, а прибывать по воскресеньям. Время в пути займет три дня. На маршруте будут четыре остановки: Тула, Пенза, Самара и Уфа.

До конца лета отменён «студенческий» поезд из Советска в Калининград, который отправлялся по воскресеньям в 18:05. После летнего перерыва в первый рейс поезд отправится в четверг, 31 августа, а далее будет курсировать по воскресеньям, начиная с 3 сентября.

Авиаперевозки

В июле «Аэрофлот» вводит дополнительные ежедневные рейсы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга. С 12 июля будет выполняться новый рейс SU1016/1017 из Шереметьево, с 14 июля — рейс SU6321/6322 из Пулково (оператор — авиакомпания «Россия»).

Также Россия возобновила регулярное авиасообщение с Кубой. Стоимость билетов начинается от чуть более 30 тыс. рублей за тариф без багажа. Время полета между Москвой и Варадеро составляет около 13 часов.

Оформление ДТП

С 15 июля можно оформить заявление о страховом возмещении после ДТП в электронной форме. При ОСАГО оформить осмотр транспортного средства страховщиком можно через обмен фото- и видеоматериалами в электронной форме с использованием мобильного приложения «Помощник ОСАГО».

Банк экстремистских материалов

С середины июля в России планируют запустить банк экстремистских материалов с Министерством юстиции в качестве оператора. Туда планируют вносить поступившие из суда копии решений «о признании информационных материалов экстремистскими и экстремистские материалы». Также должен появиться реестр сведений о лицах, причастных к экстремистским организациям.

«Балтика» в РПЛ

В конце июля стартует новый сезон Российской футбольной премьер-лиги. Для калининградской «Балтики» первые игры 21-23 июля с «Сочи» и 28-30 июля со «Спартаком» пройдут на выезде. Точные даты матчей обещают объявить позже.

«„Рубин“ и „Балтика“ начнут сезон гостевыми матчами, так как на домашних стадионах этих клубов необходимо протестировать систему идентификации болельщиков», — поясняется на сайте РПЛ.