Вечерний @Калининград: «последние штаны» Колесника, креатив Ермака и дорогой футбол

Бассейн длиной полкилометра, гостиницы и арт-пространства — таким видит глава минкульттуризма Андрей Ермак некий «интегрированный курорт» в районе Янтарного. «Это будет такое большое городское креативное пространство. То есть город изначально строится как город креативных индустрий», — рассказал Ермак. Не так давно власти озвучивали иную версию этого проекта, анонсируя зону отдыха «по аналогии с дубайскими гостиничным комплексами». Впрочем, какая разница: простор для чиновничьей фантазии уже давно безграничен. К другим, более осязаемым, новостям вторника — в вечернем обзоре «Нового Калининграда».







Генпрокуратура подала иск к депутату Госдумы Андрею Колеснику, его супруге и теще. Как сообщили во вторник «Ведомости» со ссылкой на источник, речь идет о возможном изъятии 28,5% акций Калининградского морского торгового порта у семьи парламентария в доход государства. В областном суде уточнили, что иск связан с нарушениями антикоррупционного законодательства, в частности — с незаконным приобретением и скрытым владением ценными бумагами. Сам Андрей Колесник заявил «Новому Калининграду», что претензии заключаются в том, что его семья владеет активами порта, а он состоит в комитете по транспорту Госдумы РФ, добавив, что «идет зачистка элит». На вопрос о возможном изъятии акций порта депутат ответил весьма патриотично: «Я не понимаю, почему изъять? Но сейчас время такое: родина прикажет — я и сам бы отдал [акции]! Штаны последние отдал бы!».





В Чечне напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на редакцию издания, они прилетели в Грозный на оглашение приговора Заремы Мусаевой — жены бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в следственное управление Следственного комитета и прокуратуру в Чечне из-за нападения. По данным правозащитников, у Милашиной и Немова диагностированы множественные ушибы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств нападения. Елена Милашина позднее рассказала, что нападавших интересовали пароли от телефонов и другой техники, которая была у нее и Александра Немова, пишет РБК. По подсчетам журналистки, нападавших было не меньше 10-15 человек.





Минфин РФ подтвердил беспошлинный вывоз отходов и вторсырья из Калининградской области, объявили в областном правительстве, ссылаясь на ответ замглавы федерального ведомства Алексея Лаврова. В министерстве решили, что отходы и вторсырье можно вывозить на остальную часть территории России как товары ЕАЭС, то есть без уплаты пошлин и налогов. «Таким образом вопрос упрощённого вывоза отходов из Калининградской области на остальную часть территории нашей страны можно считать решенным», — заявили в правительстве, уточнив, что ответ Минфина направили в Федеральную таможенную службу. О решении проблемы власти заявляли и ранее, но перевозчики успех не подтверждали. Как обстоят дела на этот раз, покажет практика.





Самое значительное подорожание коснулось VIP-сектора. Если год назад цена VIP-билета была на уровне 1500 рублей, то теперь она удвоилась. Кроме того, появилась категория «билет на топ-матч» — посещение VIP-ложи на такой игре будет стоить 5000 рублей. Цена абонемента на 18 матчей (в прошлом году — 14 матчей) выросла с 21 000 рублей до 54 000. Руководитель отдела развития ФК «Балтика» Юрий Аракелян, комментируя такое решение, заметил, что футбольный клуб «три с половиной года не повышал цены на билеты».