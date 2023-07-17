Ночной @Калининград: тёплая Балтика, недоступный регион и советы чиновников

Неделя началась с новостей об уже втором за год подрыве Крымского моста. На месте обрушения пролета погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала девочка. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два беспилотных аппарата. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и поручил Минобороны подготовить ответ. Движение по мосту обещают частично восстановить в ночь на вторник. О других новостях понедельника — в обзоре материалов «Нового Калининграда».





В Калининградской области в прошедшее воскресенье зафиксировали сразу два температурных рекорда. В Советске воздух прогрелся до +33,1°C, в Калининграде — до +33,0°C. Тем временем, Балтийское море на калининградском побережье прогрелось до +21-22°C, умудрившись обогнать Чёрное море в Крыму. И, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, даже после ухода жары Балтика останется тёплой.





Что творилось в эти выходные в прибрежных городах и на пути к ним, подробно описывать нет смысла — и так все в курсе. И если калининградцы ворчат, что из-за туристов не могут попасть к морю, то некоторые не могут попасть даже в регион. Например, футбольные болельщики. «Сейчас действительно в Калининград очень тяжело прилететь, — рассказал гендиректор „Балтики“ Кирилл Волженкин. — Поскольку сейчас туристический сезон, безумное количество людей приезжают на море. Я думаю, многие клубы, которые приедут к нам летом, столкнутся с этой проблемой. Мне кажется, у нас из года в год поток только увеличивается. Такого потока, как есть сейчас, не припомню. Просто безумие какое-то, самолеты забиты. Народу очень много приезжает». Проблемы возникают не только у болельщиков, но и у самих футболистов. Так, гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе ранее жаловался, что его клуб «до сих пор не может найти свободные гостиницы в Калининграде из-за позднего утверждения расписания игр».





Что касается авиабилетов, которые из-за ажиотажа перестали быть хотя бы относительно доступными, в Минтрансе РФ сообщают, что планируют в следующем (!) году увеличить объемы финансирования на субсидирование авиаперевозок. «По итогам 2023 года ожидается увеличение объемов бюджетных ассигнований в направлении Калининграда за счет традиционного перераспределения бюджетных средств внутри программы на наиболее востребованные направления», — пояснили в ведомстве. А в этом уже как-нибудь так перетопчетесь. Областные власти тем, кто жалуется на дороговизну авиаперелётов, рекомендуют покупать билеты заранее, отслеживать предложения на сайтах перевозчиков и ездить поездами. Можно ещё посоветовать на всякий случай родиться богатыми или жить не в Калининграде. Эффект тот же.