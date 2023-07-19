Вечерний @Калининград: европейский разворот, переосмысление парковки и модернизация императора

Власти Калининграда разработали новую стратегию социально-экономического развития города, отказавшись от самого, по их мнению, ненужного — коммуникации с европейскими соседями. Если 10 лет назад это было одним из приоритетов стратегии, то сегодня, заявила глава администрации Елена Дятлова, «это крайне неактуально». «Вряд ли мы будем обеспечивать бизнес-коммуникацию между европейскими странами и Россией», — пояснила она. Что ж, по крайней мере, реалистично. О других новостях среды — в обзоре материалов «Нового Калининграда».


Убирай-переосмысляй. Администрация города намерена убрать с площади Победы один из наиболее привычных горожанам элементов — большую парковку около Калининградского делового центра. По словам всё той же Дятловой, эту часть площади необходимо вернуть людям. «А это означает переосмысление концепции, переоборудование парковочных мест вдоль улицы Гаражной, расширение парковки вдоль улицы Юношеской, строительство парковки на том земельном участке, который мы получили от Министерства обороны вдоль ул. Черняховского, проектирование, приведение в порядок улицы Гаражной», — рассказала глава администрации.


Ещё одно переосмысление касается трамваев, с которыми у властей традиционно более чем сложные отношения. После убийства практически всех городских маршрутов чиновники задумались о ренессансе трамвая, правда, совсем в других местах. Сейчас горадминистрация резервирует земли под новый маршрут, который должен пойти вдоль улицы Благовещенской и далее в сторону Восточного микрорайона. О планах перенести трамвайное Депо к Девау и перестроить транспортную инфраструктуру в этом районе за счёт садовых товариществ стало известно пару месяцев назад, когда горвласти предложили внести соответствующие изменения в Генплан города. Видимо, снос нескольких сотен частных домов в СНТ остаётся в стратегии чиновников допустимой жертвой.


Наполеоновские планы. Исторический дом в Правдинске, где, как считается, в 1807 году, останавливался император Франции Наполеон Бонапарт, уже много лет тихо разрушается за строительными лесами. В середине 2000-х годов здание выкупил бизнесмен Виктор Батурин, который хотел там открыть музей, но этим планам не суждено было сбыться. В 2021 году дом на торгах выкупил бизнесмен Евгений Белозерцев. Этот факт не афишировался до июня 2023 года, когда глава Службы охраны памятников Евгений Маслов сообщил, что новый владелец «решительно настроен на реконструкцию дома и модернизацию его в объект притяжения туристов». В рамках программы льготного финансирования вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот Белозерцев получил на восстановление «Дома Наполеона» 61 млн рублей. В планах у инвестора открытие кафе на первом этаже и гостиничных номеров на третьем этаже и в мансарде. Также на втором этаже здания он собирается открыть музей боевой славы, связанный с Фридландским сражением. О своих намерениях Евгений Белозерцев рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» Ивану Маркову.

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