Вечерний@Калининград: низший класс, триумф природы и мытарства мертвого тюленя

Консервация руин Королевского замка снова идет не по плану, будто место проклято. Даже аккуратный газон там с первого раза почему-то не вырос, верх взяла «природа» пожиже. Теперь на земле, под которой покоится объект культурного наследия, красуются заросли лебеды. Глава областной службы охраны памятников Евгений Маслов сообщил, что это подрядчик не справился с работой, а «должен был завезти плодородный грунт и посеять газон в границах законсервированного археологического раскопа». Законсервированного, как мы помним, «методом повторного погружения в грунт». Если перевести эту белиберду на русский, то руины сначала закопали, а потом на этом месте вырос сорняк. Скромненько, технологичненько и со вкусом, куда лучше новомодных прозрачных куполов и лазерных замковых копий. Зато в симпатиях к германизации регион теперь точно обвинит только полоумный. И к другим, не менее интригующим новостям понедельника.





Средний класс в Калининградской области за четыре года сократился почти в два раза. Сейчас к нему можно отнести лишь 6,4% семей. По этому показателю регион занял 50 позицию из 85. Чтобы считаться средним классом, семье нужно всего лишь иметь уровень дохода в полтора раза выше, чем национальная шкала бедности (не такой уж гигантский доход, скажем прямо). Причем тут важен не только уровень, но и тренд: в допандемийный 2019-й год процент домохозяйств, относящихся к среднему классу, был равен 11,1. Впрочем и без рейтингов ясно, что Калининградская область даже по российским меркам — не Дубай, что бы там ни грезилось областным чиновникам. Но вот что настолько не Дубай, даже мощный аналитический прибор, по умолчанию установленный у россиян в районе копчика, вряд ли отражает. Да и откуда взяться этому знанию? Разве что спутниковое ТВ в глухих уголках области все-таки счастливо накроется медным тазом и люди вдруг перестанут слушать, как хорошо и богато они на самом деле живут.







Мертвые тюлени, чьи тела выбросило на берег в районе Куршской косы, никак не могут обрести покой. В администрации Зеленоградска утверждают, что не несут ответственности за уборку трупов животных с пляжей косы, этим должно заниматься руководство нацпарка. «Администрация в соответствии с действующим законодательством осуществляет своевременный сбор и уничтожение трупов морских млекопитающих на территории, не закреплённой за третьими лицами и относящейся к территориям общего пользования», — говорится в сообщении местных властей. Интересно, что ответит на это нацпарк. Пока муниципалы и федералы играют над бренными останками в бюрократический бадминтон, уповать остается на матушку-природу, которая возьмет свое и приберет тушки ластоногих страдальцев без конкурсов по выбору подрядчика.







Во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды победили концепции благоустройства территорий в Гусеве, Советске и Зеленоградске. В Гусеве планируют обустроить парк воды, культуры и отдыха. Речь идет о зеленой зоне рядом с историческим центром, вдоль улицы Школьной и правого берега реки Писса. В Советске на федеральные средства планируют создать музей города под открытым небом на территории от автовокзала до дворца культуры. Зеленоградск представил на конкурс проект «Янтарный талисман», в рамках которого планируют благоустроить Аллею дружбы, променад с пирсом и Санаторский парк («Новый Калининград» подробно рассказывал об этом проекте в отдельном материале).





Калининградский клуб «Балтийский шторм» выиграл Кубок России по регби-7. Этот вид спорта значительно отличается от классического регби: команды состоят из семи человек, а игра длится два тайма по семь минут вместо 15, что делает матч более динамичным. «Балтийский шторм» выступил на стадионе «Сельма», победив в пяти матчах из шести при одной ничьей. «Важно отметить, что это второй регбийный кубок страны в истории калининградского спорта — 29 лет назад, в 1994 году, Кубок России по регби-15 завоёвывала команда „Вест-Звезда“, чей игрок Андрей Беляков ныне тренирует земляков-обладателей Кубка России 2023 по регби-7», — отметили в региональном министерстве спорта. Самые яркие моменты — схватки, падения и повязки с посвящением игры маме — в фоторепортаже Юлии Власовой.