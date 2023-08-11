Вечерний @Калининград: VK на Острове, «пиксели» там же и городские травмы в принципе

Аллея Смелых все-таки старается не уступить знамя самой проблемной дороги Калининграда улице Ломоносова (жители обеих ждут капремонта лет по 15). И вот уже вроде объявили торги на реконструкцию — но поступила жалоба, аукцион приостановлен. Впрочем, отремонтировать хотят лишь километровый выезд с Аллеи на Окружную, а судьба основной ее части по-прежнему покрыта мраком ухабов. Так что, вероятно, она в этом соревновании еще победит. К другим оптимистичным новостям пятницы.

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Компания VK, среди активов которой — соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир@Mail.ru» — объявила о решении прекратить деятельность на Британских Виргинских Островах и зарегистрироваться в России. Местом для «перепрописки» юрлица выбран офшор на Октябрьском острове. Закон таков, что компанию это практически ни к чему не обязывает, и особых доходов регион может не получить. Но опыт, связанный с предшественниками VK, показывает, что бюджет Калининграда пополнялся ими за счет НДФЛ в итоге неплохо. Елена Калугина с подробностями.

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Областной градсовет в пятницу одобрил будущий жилой дом в Светлогорске (причем, застройщик пришел с новым эскизом взамен утвержденного ранее — покупателям тот не понравился), гостиницу в Светлогорске же (ее хотят построить на месте кафе и туалета в районе спуска к сейчас демонтированным Солнечным часам), жилые блок секции в центре Зеленоградска и концепцию благоустройства территории музейно-культурного комплекса на Острове. Последнюю рассматривали аж в третий раз (в предыдущие два авторов отправляли восвояси). Сейчас представителям градсовета почти все понравилось — кроме отсутствия «пиксельного» мощения, которое представляло собой «смелость формы». Впрочем, ответили им, «пиксели» остались, хоть и менее контрастные.

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В Калининграде началась реконструкция Фестивальной аллеи. Ее хотят превратить в «непрерывно-пешеходную»: в итоге на участке от ул. Леонова до ул. Комсомольской для автомобилей оставят узкий проезд, огороженный столбиками, а пешеходную часть расширят до полноценного бульвара. Это аллею полностью переформатирует. О том, как изменится улица, ранее использовавшаяся в качестве стихийной парковки, рассказывает корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков.

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Один из главных символов современного Калининграда — Дом Советов — начинает исчезать. Там сняли окна, внутри разбирают металлоконструкции. В областном правительстве обещают: меньше чем через год Центральная площадь окончательно опустеет. На данном фоне городские интеллектуалы попытались осмыслить будущее этого места через призму архитектуры и философии (в том числе городских «травм»). Возможно, отсутствие такого разговора и было главной причиной неудач проводимых властями многочисленных архитектурно-градостроительных конкурсов (всего их было 4 и последний только завершился, причем, с не самым лучшим результатом), связанных с бывшей Королевской горой. Корреспондент «Нового Калининграда» Павел Каменев пересказывает основные тезисы выступлений, состоявшихся на днях в пространстве «Сигнал».

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Август неумолимо движется к осени, но пока о ней почти ничего не напоминает, а синоптики обещают в субботу-воскресенье возвращение летней жары. День физкультурника, ночь в вагоностроительном заводе, рыцарское состязание, немое кино, Медовый спас и день мороженого — мы подобрали для вас интересные события для того, чтобы провести эти выходные так, будто дождей, холодов и того, что обозначается словом, которое «не принято называть», не существует вовсе.

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