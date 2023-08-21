Вечерний@Калининград: снесенные призраком, гражданская оборона и все ушли на [....]

Мост через залив снова вторгается не только в бесстыдные чиновничьи сны, но и в жизни обычных калининградцев. Ради весьма гипотетической стройки решили снести еще три дома. Список жертв полумертвого прожекта дорос уже до 345 объектов (земельных участков и жилых домов). При этом областные власти вроде признают, что дорожающая не по дням стройка региону нужна только при условии открытых границ и активных торговых связях с европейскими соседями. Но собираются строить в надежде, что все «вернется на круги своя». Сон, в котором все так и будет, тоже идет по линии «бесстыдных», но это не мешает фантому мегастройки пожирать дома людей (которые этому совсем-совсем не рады, мы уже рассказывали их истории). А теперь к другим новостям уходящего понедельника.









Калининградские аграрии жалуются на нехватку персонала. Причину озвучивают очевидную, особенно для сельской местности: «Как у нас может хватать кадров, если мужскую часть населения задействовали для [....]? Проблема в нехватке мужской физической силы, потому что большая часть вакансий — это вакансии для мужчин, например операторы», — сказали в отделе кадров Гурьевской птицефабрики. Дефицит кадров на предприятии агрохолдинга «Долгов Групп» сейчас составляет более 30%. При этом зарплаты дефицитных специалистов не уточняются. Так что есть вероятность, что в нехватке кадров виноват не только отток мужского населения по причинам, которые нельзя называть. Предприятия холдинга никогда не славились щедростью по отношению к персоналу. К слову, Калининградская область вошла в очередной список регионов, в которых людям не хотят платить нормальную зарплату. Также регион находится в хвосте рейтинга по благосостоянию семей и вошел в число 30 регионов с самым закредитованным населением. Средняя зарплата в Калининградской области в первом полугодии 2023 года, по данным Калининградстата, составила порядка 53,5 тыс. рублей.







Старое немецкое бомбоубежище в историческом районе Амалиенау оказалось в эпицентре околокоммерческих страстей. Объект выкупила местная предпринимательница и вскоре там образовался торговый павильон. Жильцы домов, во дворе которых расположен бункер, к такому оказались не готовы и жалуются на стройку и конец спокойной жизни. К тому же люди считают, что продажа бункера была не слишком прозрачной сделкой. Плюс к этому идет судебное разбирательство — собственница бомбоубежища требует пересмотреть границы участка, чтобы ей отдали еще и часть прилегающих придомовых территорий. Как «объект гражданской обороны» оказался в частных руках и почему горожане противятся такому соседству — в материале корреспондента «Нового Калининграда» Екатерины Медведевой.







Гвардейск так и остался без так называемых «лимитов» для подключения к газу, а это значит, что топлива там не может получить ни один новый объект. Для того, чтобы исправить ситуацию, требуется строительство нового газопровода, проект оценивается в 400 млн рублей. Дело вроде как движется, работы планируют завершить к апрелю следующего года. Главное, чтобы все двигалось не в том же темпе, что и в случае с балтийской газовой стройкой, сроки которой рискуют перевалить за десяток лет. В общем, прошлогодние заверения губернатора Антона Алиханова в том, что вопрос с дополнительными лимитами газоснабжения региона решен, в очередной раз оказался полным пшиком. Впрочем это и не было для муниципалитетов особым открытием.